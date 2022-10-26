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В Минобрнауки отметили важность цифровых навыков - РИА Новости, 26.10.2022
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В Минобрнауки отметили важность цифровых навыков
В Минобрнауки отметили важность цифровых навыков - РИА Новости, 26.10.2022
В Минобрнауки отметили важность цифровых навыков
Цифровые навыки сейчас важны в огромном количестве профессий, заявил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:57
2022-10-26T12:03
общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Цифровые навыки сейчас важны в огромном количестве профессий, заявил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук."Цифровые навыки важны в огромном количестве профессий. И если человек экономист, то сегодня я не понимаю, как может экономист не владеть цифровыми навыками, а возможно, что экономист как раз, должен быть гораздо более цифровым, чем инженер", - сказал Омельчук на Второй всероссийской ИОТ-конференции.Он добавил, что таких людей сейчас не так много и их надо растить, именно поэтому в российских вузах появились цифровые кафедры. По его словам, сегодня для технологического развития нужны не только большие компании."Цифровые кафедры" были созданы в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" нацпрограммы "Цифровая экономика". На них студенты могут получить IT-компетенции параллельно с изучением основной программы. Всего на них зачислено в 2022 году более 110 тысяч студентов.
https://ria.ru/20221025/shkoly-1826446238.html
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общество, россия, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Образование - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
11:57 26.10.2022 (обновлено: 12:03 26.10.2022)
 
В Минобрнауки отметили важность цифровых навыков

Замглавы Минобрнауки Омельчук: цифровые навыки важны в огромном количестве профессий

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Цифровые навыки сейчас важны в огромном количестве профессий, заявил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.
"Цифровые навыки важны в огромном количестве профессий. И если человек экономист, то сегодня я не понимаю, как может экономист не владеть цифровыми навыками, а возможно, что экономист как раз, должен быть гораздо более цифровым, чем инженер", - сказал Омельчук на Второй всероссийской ИОТ-конференции.
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"Цифровые кафедры" были созданы в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" нацпрограммы "Цифровая экономика". На них студенты могут получить IT-компетенции параллельно с изучением основной программы. Всего на них зачислено в 2022 году более 110 тысяч студентов.
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