https://ria.ru/20221026/navyki-1826861595.html

В Минобрнауки отметили важность цифровых навыков

В Минобрнауки отметили важность цифровых навыков - РИА Новости, 26.10.2022

В Минобрнауки отметили важность цифровых навыков

Цифровые навыки сейчас важны в огромном количестве профессий, заявил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:57

2022-10-26T11:57

2022-10-26T12:03

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образование - общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Цифровые навыки сейчас важны в огромном количестве профессий, заявил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук."Цифровые навыки важны в огромном количестве профессий. И если человек экономист, то сегодня я не понимаю, как может экономист не владеть цифровыми навыками, а возможно, что экономист как раз, должен быть гораздо более цифровым, чем инженер", - сказал Омельчук на Второй всероссийской ИОТ-конференции.Он добавил, что таких людей сейчас не так много и их надо растить, именно поэтому в российских вузах появились цифровые кафедры. По его словам, сегодня для технологического развития нужны не только большие компании."Цифровые кафедры" были созданы в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" нацпрограммы "Цифровая экономика". На них студенты могут получить IT-компетенции параллельно с изучением основной программы. Всего на них зачислено в 2022 году более 110 тысяч студентов.

https://ria.ru/20221025/shkoly-1826446238.html

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общество, россия, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента