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Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении нового МРОТ - РИА Новости, 26.10.2022
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Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении нового МРОТ
Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении нового МРОТ - РИА Новости, 26.10.2022
Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении нового МРОТ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:23
2022-10-26T22:54
общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей."С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", - уточняется в пояснительных материалах.Так, отмечает кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процентов.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
17:23 26.10.2022 (обновлено: 22:54 26.10.2022)
 
Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении нового МРОТ

Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении МРОТ в 16 242 рублей в 2023 году

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей.
"С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", - уточняется в пояснительных материалах.
Так, отмечает кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процентов.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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