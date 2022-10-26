https://ria.ru/20221026/mrot-1826996339.html

Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении нового МРОТ

Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении нового МРОТ - РИА Новости, 26.10.2022

Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении нового МРОТ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:23

2022-10-26T17:23

2022-10-26T22:54

общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей."С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", - уточняется в пояснительных материалах.Так, отмечает кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процентов.

https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826945297.html

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общество, госдума рф