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Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря - РИА Новости, 26.10.2022
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Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря - РИА Новости, 26.10.2022
Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 года, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:04
2022-10-26T13:35
россия
республика крым
крымский мост
министерство транспорта рф (минтранс россии)
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 года, говорится в сообщении Минтранса РФ.О возможном разрешении проезда для грузовиков - с середины октября - по Крымскому мосту ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, однако соответствующее решение так и не было принято."Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года", - заявили в Минтрансе РФ.В настоящее время для перемещения через Керченский пролив для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт, напомнили в министерстве.В Минтрансе также уточнили, что в связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту "Порт Кавказ – порт Керчь", были определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. Среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.Остальные виды грузов могут доставляться между территорией Крыма и Краснодарского края по альтернативному автодорожному пути (от Таганрога до Джанкоя), а также через перегрузку на железнодорожный транспорт. "Эти меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченскому транспортному переходу и ускорить доставку социально-значимых товаров", - резюмировали в министерстве.
https://realty.ria.ru/20221024/most-1826318910.html
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россия, республика крым, крымский мост, министерство транспорта рф (минтранс россии), чп на крымском мосту, марат хуснуллин
Россия, Республика Крым, Крымский мост, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин
13:04 26.10.2022 (обновлено: 13:35 26.10.2022)
 
Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Восстановительные работы на Крымском мосту . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 года, говорится в сообщении Минтранса РФ.
О возможном разрешении проезда для грузовиков - с середины октября - по Крымскому мосту ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, однако соответствующее решение так и не было принято.
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"Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года", - заявили в Минтрансе РФ.
В настоящее время для перемещения через Керченский пролив для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт, напомнили в министерстве.
В Минтрансе также уточнили, что в связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту "Порт Кавказ – порт Керчь", были определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. Среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.
Остальные виды грузов могут доставляться между территорией Крыма и Краснодарского края по альтернативному автодорожному пути (от Таганрога до Джанкоя), а также через перегрузку на железнодорожный транспорт. "Эти меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченскому транспортному переходу и ускорить доставку социально-значимых товаров", - резюмировали в министерстве.
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РоссияРеспублика КрымКрымский мостМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ЧП на Крымском мостуМарат Хуснуллин
 
 
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