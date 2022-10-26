https://ria.ru/20221026/most-1826888107.html

Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря

Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря - РИА Новости, 26.10.2022

Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 года, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:04

2022-10-26T13:04

2022-10-26T13:35

россия

республика крым

крымский мост

министерство транспорта рф (минтранс россии)

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 года, говорится в сообщении Минтранса РФ.О возможном разрешении проезда для грузовиков - с середины октября - по Крымскому мосту ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, однако соответствующее решение так и не было принято."Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года", - заявили в Минтрансе РФ.В настоящее время для перемещения через Керченский пролив для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт, напомнили в министерстве.В Минтрансе также уточнили, что в связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту "Порт Кавказ – порт Керчь", были определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. Среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.Остальные виды грузов могут доставляться между территорией Крыма и Краснодарского края по альтернативному автодорожному пути (от Таганрога до Джанкоя), а также через перегрузку на железнодорожный транспорт. "Эти меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченскому транспортному переходу и ускорить доставку социально-значимых товаров", - резюмировали в министерстве.

https://realty.ria.ru/20221024/most-1826318910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, крымский мост, министерство транспорта рф (минтранс россии), чп на крымском мосту, марат хуснуллин