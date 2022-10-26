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Специалисты завершили благоустройство московского сквера "Знаки зодиака" - РИА Новости, 26.10.2022
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Специалисты завершили благоустройство московского сквера "Знаки зодиака"
Специалисты завершили благоустройство московского сквера "Знаки зодиака" - РИА Новости, 26.10.2022
Специалисты завершили благоустройство московского сквера "Знаки зодиака"
Специалисты завершили благоустройство сквера "Знаки зодиака", расположенного на северо-востоке столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:01
2022-10-26T19:01
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты завершили благоустройство сквера "Знаки зодиака", расположенного на северо-востоке столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Завершили благоустройство сквера "Знаки зодиака" на северо-востоке столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году в рамках программы "Мой район" специалисты обновили и обустроили в сквере удобные дорожки, оборудовали две спортивные площадки: одну с тренажерами для силовых упражнений и турниками, вторую – для игры в стритбол, проложили дорожку для бега, а для детей установили игровой городок из двух башен высотой 10 и 8 метров с веревочным переходом и горками, мини-скалодром, тоннели и мини-батут.Кроме того, специалисты установили более 60 новых энергоэффективных фонарей, поставили почти 30 скамеек. По просьбам местных жителей убрали ограду, окружавшую сквер, разбили цветники и привели в порядок газон. В ближайшее время планируется высадить более 600 кустарников и деревьев.Пятнадцать лет назад в безымянном сквере на углу Енисейской улицы и Нового Берингова проезда появилась скульптурная группа: 12 работ скульптора Андрея Асерьянца, каждая из которых символизирует один из знаков зодиака, а в центре – металлический телескоп. С тех пор это место стало одной из достопримечательностей Бабушкинского района с населением почти 90 тысяч человек, а сквер получил соответствующее имя. Скульптуры были отреставрированы самим автором в мастерской.
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бабушкинский район, городское хозяйство москвы, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Бабушкинский район, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва
19:01 26.10.2022
 

Специалисты завершили благоустройство московского сквера "Знаки зодиака"

© РИА Новости / Максим БлиновВид с самой высокой площадки комплекса "Башня Федерация"
Вид с самой высокой площадки комплекса Башня Федерация - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид с самой высокой площадки комплекса "Башня Федерация"
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты завершили благоустройство сквера "Знаки зодиака", расположенного на северо-востоке столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Завершили благоустройство сквера "Знаки зодиака" на северо-востоке столицы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в этом году в рамках программы "Мой район" специалисты обновили и обустроили в сквере удобные дорожки, оборудовали две спортивные площадки: одну с тренажерами для силовых упражнений и турниками, вторую – для игры в стритбол, проложили дорожку для бега, а для детей установили игровой городок из двух башен высотой 10 и 8 метров с веревочным переходом и горками, мини-скалодром, тоннели и мини-батут.
Кроме того, специалисты установили более 60 новых энергоэффективных фонарей, поставили почти 30 скамеек. По просьбам местных жителей убрали ограду, окружавшую сквер, разбили цветники и привели в порядок газон. В ближайшее время планируется высадить более 600 кустарников и деревьев.
Пятнадцать лет назад в безымянном сквере на углу Енисейской улицы и Нового Берингова проезда появилась скульптурная группа: 12 работ скульптора Андрея Асерьянца, каждая из которых символизирует один из знаков зодиака, а в центре – металлический телескоп. С тех пор это место стало одной из достопримечательностей Бабушкинского района с населением почти 90 тысяч человек, а сквер получил соответствующее имя. Скульптуры были отреставрированы самим автором в мастерской.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниБабушкинский районГородское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
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