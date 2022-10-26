https://ria.ru/20221026/moskva-1827026432.html

Специалисты завершили благоустройство московского сквера "Знаки зодиака"

Специалисты завершили благоустройство московского сквера "Знаки зодиака" - РИА Новости, 26.10.2022

Специалисты завершили благоустройство московского сквера "Знаки зодиака"

Специалисты завершили благоустройство сквера "Знаки зодиака", расположенного на северо-востоке столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:01

2022-10-26T19:01

2022-10-26T19:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

бабушкинский район

городское хозяйство москвы

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_65a47aed570dbbb7257ac1e9b242d502.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты завершили благоустройство сквера "Знаки зодиака", расположенного на северо-востоке столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Завершили благоустройство сквера "Знаки зодиака" на северо-востоке столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году в рамках программы "Мой район" специалисты обновили и обустроили в сквере удобные дорожки, оборудовали две спортивные площадки: одну с тренажерами для силовых упражнений и турниками, вторую – для игры в стритбол, проложили дорожку для бега, а для детей установили игровой городок из двух башен высотой 10 и 8 метров с веревочным переходом и горками, мини-скалодром, тоннели и мини-батут.Кроме того, специалисты установили более 60 новых энергоэффективных фонарей, поставили почти 30 скамеек. По просьбам местных жителей убрали ограду, окружавшую сквер, разбили цветники и привели в порядок газон. В ближайшее время планируется высадить более 600 кустарников и деревьев.Пятнадцать лет назад в безымянном сквере на углу Енисейской улицы и Нового Берингова проезда появилась скульптурная группа: 12 работ скульптора Андрея Асерьянца, каждая из которых символизирует один из знаков зодиака, а в центре – металлический телескоп. С тех пор это место стало одной из достопримечательностей Бабушкинского района с населением почти 90 тысяч человек, а сквер получил соответствующее имя. Скульптуры были отреставрированы самим автором в мастерской.

https://realty.ria.ru/20221026/ukazateli-1826686927.html

бабушкинский район

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бабушкинский район, городское хозяйство москвы, общество, москва