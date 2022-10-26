https://ria.ru/20221026/moskva-1827023859.html

Домики для водоплавающих начали демонтировать в Москве

Домики для водоплавающих начали демонтировать в Москве - РИА Новости, 26.10.2022

Домики для водоплавающих начали демонтировать в Москве

Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к демонтажу домиков для водоплавающих, до конца ноября планируется убрать на хранение 150 домиков, сообщили в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:52

2022-10-26T18:52

2022-10-26T18:52

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к демонтажу домиков для водоплавающих, до конца ноября планируется убрать на хранение 150 домиков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к демонтажу домиков для водоплавающих. Чтобы сохранить утиную жилплощадь в целости до возвращения перелетных хозяев с зимовки, наши специалисты до конца ноября демонтируют и заберут на хранение 150 плавучих домиков с 80 московских водоемов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с октября большинство городских уток покидает "московские квартиры" и направляется в теплые края. В это время специалисты приступают к извлечению утиных домиков из воды, для чего привлекаются лодки и краны-манипуляторы, так как вес одного такого жилища может достигать 50 килограммов."Зимой проводится комплексный осмотр каждого домика и при необходимости ремонт. Чаще всего в нем нуждаются плавучая платформа из пенопласта и покрытие крыш", - говорится в сообщении.Первыми на зимнюю консервацию в этом году оправятся домики с Дюссельдорфского пруда в Марьино и Мосфильмовского пруда в Раменках. Весной все плавучие жилища вернут на прежние места.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва