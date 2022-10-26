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Синоптики ожидают теплую погоду в Москве на выходных
Синоптики ожидают теплую погоду в Москве на выходных - РИА Новости, 26.10.2022
Синоптики ожидают теплую погоду в Москве на выходных
Москвичей на выходных ожидает теплая погода, в воскресенье столбики термометров могут преодолеть отметку плюс 10, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:02
2022-10-26T11:02
2022-10-26T11:08
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москвичей на выходных ожидает теплая погода, в воскресенье столбики термометров могут преодолеть отметку плюс 10, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Предварительно у нас будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха и в ночные, и в дневные часы будет положительная. В субботу ожидается минимальная температура плюс 4 - плюс 6, максимальная - плюс 7 - плюс 9", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в воскресенье временами будет небольшой дождь. "Ночью будет еще теплее, порядка плюс 4 - плюс 9, днем она приблизится к отметке плюс 10, а может и выше. То есть 30 число будет очень теплым днем для этих чисел октября", - добавила она.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
11:02 26.10.2022 (обновлено: 11:08 26.10.2022)
Синоптики ожидают теплую погоду в Москве на выходных
Синоптик Позднякова ожидает в Москве температуру выше плюс десяти градусов в выходные
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москвичей на выходных ожидает теплая погода, в воскресенье столбики термометров могут преодолеть отметку плюс 10, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Предварительно у нас будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха и в ночные, и в дневные часы будет положительная. В субботу ожидается минимальная температура плюс 4 - плюс 6, максимальная - плюс 7 - плюс 9", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в воскресенье временами будет небольшой дождь. "Ночью будет еще теплее, порядка плюс 4 - плюс 9, днем она приблизится к отметке плюс 10, а может и выше. То есть 30 число будет очень теплым днем для этих чисел октября", - добавила она.