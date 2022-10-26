https://ria.ru/20221026/moskva-1826842115.html

Синоптики ожидают теплую погоду в Москве на выходных

Синоптики ожидают теплую погоду в Москве на выходных - РИА Новости, 26.10.2022

Синоптики ожидают теплую погоду в Москве на выходных

Москвичей на выходных ожидает теплая погода, в воскресенье столбики термометров могут преодолеть отметку плюс 10, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:02

2022-10-26T11:02

2022-10-26T11:08

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москвичей на выходных ожидает теплая погода, в воскресенье столбики термометров могут преодолеть отметку плюс 10, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Предварительно у нас будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха и в ночные, и в дневные часы будет положительная. В субботу ожидается минимальная температура плюс 4 - плюс 6, максимальная - плюс 7 - плюс 9", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в воскресенье временами будет небольшой дождь. "Ночью будет еще теплее, порядка плюс 4 - плюс 9, днем она приблизится к отметке плюс 10, а может и выше. То есть 30 число будет очень теплым днем для этих чисел октября", - добавила она.

https://ria.ru/20221026/zima-1826791132.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, татьяна позднякова