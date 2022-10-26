https://ria.ru/20221026/moskva-1826811454.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:12
2022-10-26T08:12
2022-10-26T08:12
общество
москва
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Погода нас ожидает облачная с прояснениями, без существенных осадков. В течение дня воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 3-8. Ветер юго-восточный, южный. Ветер не сильный - 3-8 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Синоптик отметила, что атмосферное давление изменится незначительно и останется повышенным - 751 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20221025/pogoda-1826425897.html
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общество, москва, погода, елена волосюк
Общество, Москва, Погода, Елена Волосюк
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Волосюк: в Москве ожидается облачная погода с прояснениями без осадков
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Погода нас ожидает облачная с прояснениями, без существенных осадков. В течение дня воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 3-8. Ветер юго-восточный, южный. Ветер не сильный - 3-8 метров в секунду", - рассказала Волосюк.
Синоптик отметила, что атмосферное давление изменится незначительно и останется повышенным - 751 миллиметр ртутного столба.