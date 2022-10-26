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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.10.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:12
2022-10-26T08:12
общество
москва
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Погода нас ожидает облачная с прояснениями, без существенных осадков. В течение дня воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 3-8. Ветер юго-восточный, южный. Ветер не сильный - 3-8 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Синоптик отметила, что атмосферное давление изменится незначительно и останется повышенным - 751 миллиметр ртутного столба.
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общество, москва, погода, елена волосюк
Общество, Москва, Погода, Елена Волосюк
08:12 26.10.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Волосюк: в Москве ожидается облачная погода с прояснениями без осадков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМосква. Усадьба Строгановых.
Москва. Усадьба Строгановых. - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Погода нас ожидает облачная с прояснениями, без существенных осадков. В течение дня воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 3-8. Ветер юго-восточный, южный. Ветер не сильный - 3-8 метров в секунду", - рассказала Волосюк.
Синоптик отметила, что атмосферное давление изменится незначительно и останется повышенным - 751 миллиметр ртутного столба.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:15
Москвичам рассказали о погоде во вторник
 
ОбществоМоскваПогодаЕлена Волосюк
 
 
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