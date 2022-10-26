https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826989167.html

В Молдавии не знают, сколько газа получат от "Газпрома" в ноябре

В Молдавии не знают, сколько газа получат от "Газпрома" в ноябре - РИА Новости, 26.10.2022

В Молдавии не знают, сколько газа получат от "Газпрома" в ноябре

Власти Молдавии не получили данных от "Газпрома" об объемах поставок газа на ноябрь, поэтому страна каждый день закупает дополнительные объемы газа, сообщил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:08

2022-10-26T17:08

2022-10-26T17:08

в мире

молдавия

газпром

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:205:3276:2048_1920x0_80_0_0_418686a7eebeded150c67a8d48b70703.jpg

КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Власти Молдавии не получили данных от "Газпрома" об объемах поставок газа на ноябрь, поэтому страна каждый день закупает дополнительные объемы газа, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз"."К сожалению, у нас нет ответа от "Газпрома" по объему поставок газа в ноябре. Хотя я несколько раз пытался выйти на связь и обсудить эту тему. Запасы газа достигли примерно 90 миллионов кубометров. Каждый день закупаются дополнительные объемы газа", - заявил Спыну на заседании правительства.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. Согласно последним рекомендациям, температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826944627.html

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826856954.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, газпром, молдовагаз