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В Молдавии не знают, сколько газа получат от "Газпрома" в ноябре - РИА Новости, 26.10.2022
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В Молдавии не знают, сколько газа получат от "Газпрома" в ноябре
В Молдавии не знают, сколько газа получат от "Газпрома" в ноябре - РИА Новости, 26.10.2022
В Молдавии не знают, сколько газа получат от "Газпрома" в ноябре
Власти Молдавии не получили данных от "Газпрома" об объемах поставок газа на ноябрь, поэтому страна каждый день закупает дополнительные объемы газа, сообщил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:08
2022-10-26T17:08
в мире
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Власти Молдавии не получили данных от "Газпрома" об объемах поставок газа на ноябрь, поэтому страна каждый день закупает дополнительные объемы газа, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз"."К сожалению, у нас нет ответа от "Газпрома" по объему поставок газа в ноябре. Хотя я несколько раз пытался выйти на связь и обсудить эту тему. Запасы газа достигли примерно 90 миллионов кубометров. Каждый день закупаются дополнительные объемы газа", - заявил Спыну на заседании правительства.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. Согласно последним рекомендациям, температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826944627.html
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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз
В мире, Молдавия, Газпром, Молдовагаз
17:08 26.10.2022
 
В Молдавии не знают, сколько газа получат от "Газпрома" в ноябре

Вице-премьер Спыну: власти Молдавии не знают, сколько газа получат от "Газпрома" в ноябре

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Власти Молдавии не получили данных от "Газпрома" об объемах поставок газа на ноябрь, поэтому страна каждый день закупает дополнительные объемы газа, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
Лампы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
15:17
Власти Молдавии допустили отключение городов и сел от электроэнергии
"К сожалению, у нас нет ответа от "Газпрома" по объему поставок газа в ноябре. Хотя я несколько раз пытался выйти на связь и обсудить эту тему. Запасы газа достигли примерно 90 миллионов кубометров. Каждый день закупаются дополнительные объемы газа", - заявил Спыну на заседании правительства.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. Согласно последним рекомендациям, температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
11:39
Додон заявил, что Молдавия может остаться без российского газа
 
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