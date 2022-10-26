https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826944627.html

Власти Молдавии допустили отключение городов и сел от электроэнергии

Власти Молдавии допустили отключение городов и сел от электроэнергии - РИА Новости, 26.10.2022

Власти Молдавии допустили отключение городов и сел от электроэнергии

Дефицит электроэнергии в Молдавии может привести к тому, что города и села придется полностью обесточивать на несколько часов, заявил вице-премьер, министр... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:17

2022-10-26T15:17

2022-10-26T15:17

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Дефицит электроэнергии в Молдавии может привести к тому, что города и села придется полностью обесточивать на несколько часов, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Я не преувеличу, если скажу, что это самый серьезный кризис, с которым сталкивается наша страна. Комиссия по чрезвычайной ситуации приняла определенные решения по сокращению уличного освещения, декоративного освещения, рекламного освещения, чтобы уменьшить потребление электроэнергии, но мы не исключаем того факта, что мы окажемся в ситуации, когда мы полностью отключим города или села от электричества в определенные часы, чтобы снизить потребление", - заявил Спыну в интервью агентству Agerpres.По его словам, пострадать могут все, как промышленники, так и рядовые граждане. Власти надеются, что этого удастся избежать, однако готовятся и к худшему из возможных сценариев.Власти Молдавии рекомендуют жителям страны не пользоваться лифтами с 7.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, администраторам коммерческой недвижимости рекомендовано сократить освещение на 30%, отключить фонтаны, рекламные щиты и эскалаторы. Температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов. В числе прочих мер - снижение потребления электроэнергии, особенно в часы пик с 07.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, также в этом же промежутке времени в помещениях должна быть приостановлена работа эскалаторов.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский ранее объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвт/ч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826856954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия