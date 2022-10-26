https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826845041.html

Додон сравнил ситуацию в Молдавии с недавними событиями на Украине

Додон сравнил ситуацию в Молдавии с недавними событиями на Украине - РИА Новости, 26.10.2022

Додон сравнил ситуацию в Молдавии с недавними событиями на Украине

Антироссийская риторика в Молдавии при президенте Майе Санду оказалась хуже, чем в то время, когда страной неформально управлял олигарх Владимир Плахотнюк,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:09

2022-10-26T11:09

2022-10-26T11:09

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Антироссийская риторика в Молдавии при президенте Майе Санду оказалась хуже, чем в то время, когда страной неформально управлял олигарх Владимир Плахотнюк, заявил в интервью РИА Новости бывший глава республики Игорь Додон."Сейчас антироссийская риторика хуже, чем была при Плахотнюке, хуже, чем в то время, когда блокировали деятельность президента. Сейчас режим Майи Санду гораздо хуже. Что происходит на внутреннем медиарынке Молдавии, вы тоже знаете - все русскоязычные СМИ полностью под цензурой", - заявил Додон.По его словам, сейчас западные кураторы - американцы и европейцы - делают "сумасшедшие инвестиции" в русскоязычный контент, в Молдавии было запущено сотни передач, финансируемых США и ЕС на русском языке. "Здесь опять примерно тоже самое, что происходило на Украине, то есть попытка поменять менталитет русскоязычного населения Молдавии… Это попытки поменять общественное мнение", - добавил Додон.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.С 2010 по 2019 годы Плахотнюк руководил Демпартией Молдавии, входившей в правящие структуры.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина, россия, майя санду, владимир плахотнюк, игорь додон, евросоюз