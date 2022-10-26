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Додон опасается, что Молдавию извне вовлекут в геополитическую борьбу - РИА Новости, 26.10.2022
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Додон опасается, что Молдавию извне вовлекут в геополитическую борьбу
Додон опасается, что Молдавию извне вовлекут в геополитическую борьбу - РИА Новости, 26.10.2022
Додон опасается, что Молдавию извне вовлекут в геополитическую борьбу
Внешние игроки готовы сделать все возможное, чтобы вовлечь Молдавию в геополитическую борьбу и создать новый очаг нестабильности в Восточной Европе, заявил в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:46
2022-10-26T10:46
игорь додон
молдавия
в мире
приднестровская молдавская республика
нато
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Внешние игроки готовы сделать все возможное, чтобы вовлечь Молдавию в геополитическую борьбу и создать новый очаг нестабильности в Восточной Европе, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон."Риски для безопасности есть, думаю, что кто-то из внешних игроков будет делать все, чтобы нас вовлекли в эту геополитическую, а не только идеологическую борьбу… Любой гражданин Молдавии, который хочет, чтобы здесь был мир, у которого здесь семья, который связывает с этой страной, с Молдавией, свое будущее, не позволит дестабилизации и вовлечения Молдавии в какую-то войну - региональную, по приказу Запада, Вашингтона, НАТО, Брюсселя и т.д", - заявил Додон.Он отметил, что опасность существует, поскольку в стране есть неразрешенный конфликт с Приднестровьем. Додон допускает, что попытка дестабилизации может быть реализована именно в этой области."Кому это может быть интересно? Может быть каким-то нашим заокеанским партнерам, еще один очаг нестабильности тут. Я не хочу никого обвинять ни в чем, но те, кто не чувствуют запаха пороха рядом, а за океаном его не чувствуют, им это может быть интересно. Дестабилизация здесь, в моем понимании, не интересна никому из этого региона", - полагает экс-президент.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html
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игорь додон, молдавия, в мире, приднестровская молдавская республика, нато
Игорь Додон, Молдавия, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, НАТО
10:46 26.10.2022
 
Додон опасается, что Молдавию извне вовлекут в геополитическую борьбу

Додон: внешние игроки сделают все, чтобы вовлечь Молдавию в геополитическую борьбу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Внешние игроки готовы сделать все возможное, чтобы вовлечь Молдавию в геополитическую борьбу и создать новый очаг нестабильности в Восточной Европе, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.
"Риски для безопасности есть, думаю, что кто-то из внешних игроков будет делать все, чтобы нас вовлекли в эту геополитическую, а не только идеологическую борьбу… Любой гражданин Молдавии, который хочет, чтобы здесь был мир, у которого здесь семья, который связывает с этой страной, с Молдавией, свое будущее, не позволит дестабилизации и вовлечения Молдавии в какую-то войну - региональную, по приказу Запада, Вашингтона, НАТО, Брюсселя и т.д", - заявил Додон.
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Он отметил, что опасность существует, поскольку в стране есть неразрешенный конфликт с Приднестровьем. Додон допускает, что попытка дестабилизации может быть реализована именно в этой области.
"Кому это может быть интересно? Может быть каким-то нашим заокеанским партнерам, еще один очаг нестабильности тут. Я не хочу никого обвинять ни в чем, но те, кто не чувствуют запаха пороха рядом, а за океаном его не чувствуют, им это может быть интересно. Дестабилизация здесь, в моем понимании, не интересна никому из этого региона", - полагает экс-президент.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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