https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826837314.html

Додон опасается, что Молдавию извне вовлекут в геополитическую борьбу

Додон опасается, что Молдавию извне вовлекут в геополитическую борьбу - РИА Новости, 26.10.2022

Додон опасается, что Молдавию извне вовлекут в геополитическую борьбу

Внешние игроки готовы сделать все возможное, чтобы вовлечь Молдавию в геополитическую борьбу и создать новый очаг нестабильности в Восточной Европе, заявил в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:46

2022-10-26T10:46

2022-10-26T10:46

игорь додон

молдавия

в мире

приднестровская молдавская республика

нато

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Внешние игроки готовы сделать все возможное, чтобы вовлечь Молдавию в геополитическую борьбу и создать новый очаг нестабильности в Восточной Европе, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон."Риски для безопасности есть, думаю, что кто-то из внешних игроков будет делать все, чтобы нас вовлекли в эту геополитическую, а не только идеологическую борьбу… Любой гражданин Молдавии, который хочет, чтобы здесь был мир, у которого здесь семья, который связывает с этой страной, с Молдавией, свое будущее, не позволит дестабилизации и вовлечения Молдавии в какую-то войну - региональную, по приказу Запада, Вашингтона, НАТО, Брюсселя и т.д", - заявил Додон.Он отметил, что опасность существует, поскольку в стране есть неразрешенный конфликт с Приднестровьем. Додон допускает, что попытка дестабилизации может быть реализована именно в этой области."Кому это может быть интересно? Может быть каким-то нашим заокеанским партнерам, еще один очаг нестабильности тут. Я не хочу никого обвинять ни в чем, но те, кто не чувствуют запаха пороха рядом, а за океаном его не чувствуют, им это может быть интересно. Дестабилизация здесь, в моем понимании, не интересна никому из этого региона", - полагает экс-президент.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь додон, молдавия, в мире, приднестровская молдавская республика, нато