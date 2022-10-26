Додон заявил, что в Молдавии устанавливается диктатура
Додон заявил, что партия "Действие и солидарность" устраивает в Молдавии диктатуру
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Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Власти Молдавии устраивают в стране диктатуру, поскольку всеми органами власти руководят представители правящей партии "Действие и солидарность", а с оппозицией пытаются расправиться, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.
"Нужно признать, что за последний год после досрочных парламентских выборов, когда партия Майи Санду получила парламентское большинство и контроль над всеми органами власти, в Молдавии устанавливается диктатура. Это нужно признать открыто, это происходит с молчаливого согласия европейских и американских партнеров. Создается впечатление, что им дали карт-бланш, чтобы уничтожить оппозицию, в надежде, что на следующих выборах просто ее не останется", - заявил Додон.
По его словам, уголовные дела против представителей оппозиции "льются рекой". "Конечно, они попытаются дальше запретить некоторые политические партии оппозиции, но это им не поможет, потому что недовольство, которое есть, в любом случае выльется. Если запретить одну партию, то появится другая, полностью добиться результата, чтобы осталась только одна партия, как было в СССР, и это партия правых, чей антирейтинг зашкаливает уже за 70%, у них этого не получится", - отметил экс-президент.
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