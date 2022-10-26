https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826834273.html

Додон заявил, что в Молдавии устанавливается диктатура

Додон заявил, что в Молдавии устанавливается диктатура - РИА Новости, 26.10.2022

Додон заявил, что в Молдавии устанавливается диктатура

Власти Молдавии устраивают в стране диктатуру, поскольку всеми органами власти руководят представители правящей партии "Действие и солидарность", а с оппозицией РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:32

2022-10-26T10:32

2022-10-26T10:32

в мире

игорь додон

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Власти Молдавии устраивают в стране диктатуру, поскольку всеми органами власти руководят представители правящей партии "Действие и солидарность", а с оппозицией пытаются расправиться, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон."Нужно признать, что за последний год после досрочных парламентских выборов, когда партия Майи Санду получила парламентское большинство и контроль над всеми органами власти, в Молдавии устанавливается диктатура. Это нужно признать открыто, это происходит с молчаливого согласия европейских и американских партнеров. Создается впечатление, что им дали карт-бланш, чтобы уничтожить оппозицию, в надежде, что на следующих выборах просто ее не останется", - заявил Додон.По его словам, уголовные дела против представителей оппозиции "льются рекой". "Конечно, они попытаются дальше запретить некоторые политические партии оппозиции, но это им не поможет, потому что недовольство, которое есть, в любом случае выльется. Если запретить одну партию, то появится другая, полностью добиться результата, чтобы осталась только одна партия, как было в СССР, и это партия правых, чей антирейтинг зашкаливает уже за 70%, у них этого не получится", - отметил экс-президент.

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, игорь додон, молдавия, майя санду