https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826802782.html

Додон заявил, что оппозиции Молдавии необходимо объединиться

Додон заявил, что оппозиции Молдавии необходимо объединиться - РИА Новости, 26.10.2022

Додон заявил, что оппозиции Молдавии необходимо объединиться

Всем представителям оппозиции Молдавии необходимо объединиться, чтобы добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов, заявил в интервью РИА РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T06:05

2022-10-26T06:05

2022-10-26T12:26

в мире

молдавия

игорь додон

кишинев

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Всем представителям оппозиции Молдавии необходимо объединиться, чтобы добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон."Нужно всем объединяться и сделать все возможное, чтобы добиться досрочных президентских и парламентских выборов - это должна быть основная цель всей оппозиции, неважно правой или левой, неважно, за что они ратуют, нужно всем объединиться против власти и против диктатуры", - заявил Додон.По его словам, на данном этапе оппозиция в стране разделена на две группы. В первую входит партия "Шор", Партия коммунистов, партия "Строим Европу дома" и еще некоторые политические и общественные деятели, это активная группа, которая еженедельно проводит массовые акции протеста. Вторую группу создали восемь партий, включая Партию социалистов, которые объединились в рамках платформы "Общая повестка".Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), седьмую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>

https://ria.ru/20221021/dodon-1825622944.html

молдавия

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в мире, молдавия, игорь додон, кишинев