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Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию - РИА Новости, 26.10.2022
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Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию
Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию - РИА Новости, 26.10.2022
Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию
Власти Молдавии могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T03:13
2022-10-26T12:25
в мире
игорь додон
молдавия
кишинев
нато
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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Власти Молдавии могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон."В 2016-2017 годах Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял", — пояснил Додон.По его словам, если власти захотят воспользоваться этим сценарием, то им проще обратиться в КС, а не начинать процедуру пересмотра Конституции, которая занимает минимум полгода. К тому же правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить основной закон республики, подчеркнул собеседник агентства.Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям с западным военным блоком. Опросы общественного мнения показывают, что более 60 процентов населения республики против вступления в НАТО.Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;
https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html
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Додон о возможности ввода войск НАТО на территорию Молдавии
Власти Молдавии в любой момент могут ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет республики. Как они это могут сделать, в интервью РИА Новости рассказал экс-президент страны Игорь Додон.
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в мире, игорь додон, молдавия, кишинев, нато
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Кишинев, НАТО
03:13 26.10.2022 (обновлено: 12:25 26.10.2022)
 
Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что власти Молдавии могут ввести в страну войска НАТО

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Власти Молдавии могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.
"В 2016-2017 годах Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял", — пояснил Додон.
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По его словам, если власти захотят воспользоваться этим сценарием, то им проще обратиться в КС, а не начинать процедуру пересмотра Конституции, которая занимает минимум полгода. К тому же правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить основной закон республики, подчеркнул собеседник агентства.

"Они просто понимают, что народ будет категорически против. В этом случае социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено этим вторжением войск иностранного государства и тогда власти останутся считанные часы", — заключил экс-президент.

Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям с западным военным блоком. Опросы общественного мнения показывают, что более 60 процентов населения республики против вступления в НАТО.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
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В миреИгорь ДодонМолдавияКишиневНАТО
 
 
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