03:13 26.10.2022 (обновлено: 12:25 26.10.2022)
Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что власти Молдавии могут ввести в страну войска НАТО
КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Власти Молдавии могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.
"В 2016-2017 годах Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял", — пояснил Додон.
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По его словам, если власти захотят воспользоваться этим сценарием, то им проще обратиться в КС, а не начинать процедуру пересмотра Конституции, которая занимает минимум полгода. К тому же правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить основной закон республики, подчеркнул собеседник агентства.
"Они просто понимают, что народ будет категорически против. В этом случае социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено этим вторжением войск иностранного государства и тогда власти останутся считанные часы", — заключил экс-президент.
Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям с западным военным блоком. Опросы общественного мнения показывают, что более 60 процентов населения республики против вступления в НАТО.