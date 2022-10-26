https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826797585.html

Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию

Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию - РИА Новости, 26.10.2022

Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию

Власти Молдавии могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T03:13

2022-10-26T03:13

2022-10-26T12:25

в мире

игорь додон

молдавия

кишинев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826816710_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f11db8910d6df72a86a8e05943e7ad75.jpg

КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Власти Молдавии могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон."В 2016-2017 годах Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял", — пояснил Додон.По его словам, если власти захотят воспользоваться этим сценарием, то им проще обратиться в КС, а не начинать процедуру пересмотра Конституции, которая занимает минимум полгода. К тому же правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить основной закон республики, подчеркнул собеседник агентства.Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям с западным военным блоком. Опросы общественного мнения показывают, что более 60 процентов населения республики против вступления в НАТО.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>

https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html

https://ria.ru/20221004/sandu-1821404861.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Додон о возможности ввода войск НАТО на территорию Молдавии Власти Молдавии в любой момент могут ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет республики. Как они это могут сделать, в интервью РИА Новости рассказал экс-президент страны Игорь Додон. 2022-10-26T03:13 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, игорь додон, молдавия, кишинев, нато