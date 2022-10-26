08:00 26.10.2022 (обновлено: 08:10 26.10.2022)
"Люди в отчаянии". В Молдавии создали параллельное правительство
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники немой акции протеста с требованием отставки президента у здания представительства ЕС в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Михаил Катков. В Молдавии больше двух месяцев продолжаются протесты. По данным оппозиции, в них участвуют около 100 тысяч человек. Для республики с населением в 2,6 миллиона это немало. Люди требуют сформировать правительство народного доверия и отдать президента Майю Санду под трибунал. Дойдет ли до госпереворота — в материале РИА Новости.
"Долой узурпатора!"
В минувшие выходные на митинге в Кишиневе учредили народное правительство, народный трибунал и народный щит. Цель — защитить Молдавию от узурпации власти, объясняют оппозиционеры.
© Sputnik / Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
В случае возникновения вакуума власти народное правительство обеспечит конституционный порядок, организует досрочные парламентские и президентские выборы, разработает программу выхода из экономического кризиса, наладит диалог с властями на местном уровне и со стратегическими партнерами за границей. Народный трибунал займется расследованием злоупотреблений команды Санду, а затем вынесет приговор в соответствии с Уголовным кодексом Молдовы. Народный щит не допустит втягивания Молдавии в конфликт между Россией и Украиной, сохранит нейтралитет республики.
Люди возмущены резким ростом цен. По официальным данным, инфляция перевалила за 33 процента, по неофициальным — приблизилась к 40. В этом обвиняют президента, правительство, а также партию "Действие и солидарность", у которой большинство в парламенте.
Председатель Оргеевского района Дину Цуркану указывает, что из-за антироссийской внешней политики фермерам некуда сбывать продукцию. Складывавшийся десятилетиями рынок разрушен, а альтернативы нет. Молдавские сельхозпроизводители неконкурентоспособны в Евросоюзе.
Вице-премьер Андрей Спыну предупредил о дефиците электроэнергии. Предпринимателям рекомендовали отключить рекламное и декоративное освещение, задействовать индивидуальные генераторы.
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Осенний марафон
Власти утверждают, что в Кишиневе вышли на улицы всего около 3,5 тысячи человек. Им возражают: одних силовиков было гораздо больше. Такое впечатление, что в центр столицы стянули всех молдавских полицейских.
По словам депутата от партии "Шор" Марины Таубер, 23 октября протестовали порядка 90 тысяч человек. Еще около 20 тысяч не успели добраться до Кишинева — их транспорт задержала полиция, добавляет другой представитель "Шора" — Вадим Фотеску. Целый день по столице ходили колонны с лозунгами "Долой Майю Санду!", "Майя, убирайся из страны", "Долой нищету!". Вечером возле Генпрокуратуры разбили палаточный лагерь.
© Sputnik / Rodion ProcaМарина Таубер во время митинга протеста
© Sputnik / Rodion Proca
Марина Таубер во время митинга протеста
А Санду как ни в чем ни бывало посетила аграрную ярмарку, которую оперативно организовали, чтобы отвлечь внимание от митингов. В центре города установили несколько палаток с фермерскими продуктами, перекрыв заодно дорогу протестующим.
Полиция в этот раз не усердствовала — задержали только 33 человека. Но недавний разгром двух оппозиционных палаточных лагерей осудили Amnesty International Moldova, Центр политики и реформ, Ассоциация Promo-LEX и Посольство по правам человека.
Угнетение угнетателей
Санду уверяет, что все делает правильно, а власть якобы пытаются захватить организованные преступные группы, которые, по ее словам, действуют по указке Москвы. Один из аргументов: глава партии "Шор" бизнесмен и политик Илан Шор уже несколько лет в бегах — суд признал его виновным в хищении миллиарда долларов из банковской системы страны (совокупный ущерб — 12 процентов ВВП).
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор
Молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев выделяет в протестах "народный" и "политический" аспекты. "Население крайне недовольно Санду. Люди доведены до отчаяния высокими ценами, безработицей, миграцией и другими проблемами. Власти обещали хорошие времена, а получилось дальнейшее уничтожение республики, — рассуждает эксперт. — К сожалению, народным недовольством решили воспользоваться те политические силы, которые в прошлом себя не раз дискредитировали".
Партия социалистов экс-президента Игоря Додона практически не комментирует эти события. Пытаются стать "конструктивной оппозицией" при Санду, считает Тулянцев.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
Молдавский политолог Дмитрий Кисеев полагает, что в обозримой перспективе правящей элите Молдавии ничто не угрожает. Однако у властей нет плана преодоления экономического кризиса. А ситуация будет ухудшаться. Скорее всего, зимой цены на электричество вырастут настолько, что возмутятся даже более-менее зажиточные граждане.
"Обычно митинги в Молдавии собирают до десяти тысяч человек. Сейчас заметно больше, и это не предел. Партия "Шор" поднимает народ по всей стране. Санду реагирует на это почти с насмешкой, но лишь от собственного бессилия. Она уже месяц не выступала по телевидению, у нее просто нет хороших новостей", — подчеркивает Кисеев.
Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что оппозиция не сможет избавиться от Санду без поддержки Евросоюза и США. Вместе с тем у президента нет ресурсов, чтобы задавить протесты или ликвидировать их причину. Если появятся новые яркие политические лидеры, смена власти вполне реальна.
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