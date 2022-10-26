https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826942872.html

Волгоградские добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей

Волгоградские добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 26.10.2022

Волгоградские добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей

Добровольцы из Волгоградской области, участвующие в специальной военной операции на Украине, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:14

2022-10-26T15:14

2022-10-26T15:14

общество

андрей бочаров

волгоградская область

волгоград

частичная мобилизация в россии

россия

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ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости. Добровольцы из Волгоградской области, участвующие в специальной военной операции на Украине, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Мною принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей и тем жителям Волгоградской области, которые участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев. Также считаю необходимым распространить действие дополнительных мер поддержки семей мобилизованных граждан Волгоградской области и на семьи добровольцев", - цитирует пресс-служба администрации региона слова Бочарова на встрече с волонтерскими организациями.Отмечается, что вопрос о выплатах будет в ближайшее время рассмотрен депутатами облдумы.Ранее сообщалось, что Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации. Также глава региона предложил предоставить ряд социальных льгот семьям мобилизованных, среди них: бесплатное питание в школе и посещение детского сада, стипендия учащимся колледжей и техникумов и другое.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

волгоградская область

волгоград

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общество, андрей бочаров, волгоградская область, волгоград, частичная мобилизация в россии, россия