Рейтинг@Mail.ru
Волгоградские добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826942872.html
Волгоградские добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей
Волгоградские добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 26.10.2022
Волгоградские добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей
Добровольцы из Волгоградской области, участвующие в специальной военной операции на Украине, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:14
2022-10-26T15:14
общество
андрей бочаров
волгоградская область
волгоград
частичная мобилизация в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/78/1521767828_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_31191b808e4da51c914d61ab9b0e8848.jpg
ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости. Добровольцы из Волгоградской области, участвующие в специальной военной операции на Украине, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Мною принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей и тем жителям Волгоградской области, которые участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев. Также считаю необходимым распространить действие дополнительных мер поддержки семей мобилизованных граждан Волгоградской области и на семьи добровольцев", - цитирует пресс-служба администрации региона слова Бочарова на встрече с волонтерскими организациями.Отмечается, что вопрос о выплатах будет в ближайшее время рассмотрен депутатами облдумы.Ранее сообщалось, что Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации. Также глава региона предложил предоставить ряд социальных льгот семьям мобилизованных, среди них: бесплатное питание в школе и посещение детского сада, стипендия учащимся колледжей и техникумов и другое.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html
волгоградская область
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/78/1521767828_168:0:1500:999_1920x0_80_0_0_fd2b306bd5741fbf94473d6c8ba48fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей бочаров, волгоградская область, волгоград, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Андрей Бочаров, Волгоградская область, Волгоград, Частичная мобилизация в России, Россия
15:14 26.10.2022
 
Волгоградские добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей

Волгоградский губернатор Бочаров: добровольцы получат выплату в сто тысяч рублей

© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области на встрече с добровольцами
Губернатор Волгоградской области на встрече с добровольцами - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Губернатор Волгоградской области на встрече с добровольцами . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости. Добровольцы из Волгоградской области, участвующие в специальной военной операции на Украине, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Мною принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей и тем жителям Волгоградской области, которые участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев. Также считаю необходимым распространить действие дополнительных мер поддержки семей мобилизованных граждан Волгоградской области и на семьи добровольцев", - цитирует пресс-служба администрации региона слова Бочарова на встрече с волонтерскими организациями.
Отмечается, что вопрос о выплатах будет в ближайшее время рассмотрен депутатами облдумы.
Ранее сообщалось, что Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации. Также глава региона предложил предоставить ряд социальных льгот семьям мобилизованных, среди них: бесплатное питание в школе и посещение детского сада, стипендия учащимся колледжей и техникумов и другое.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
11 октября, 09:41Инфографика
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
 
ОбществоАндрей БочаровВолгоградская областьВолгоградЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала