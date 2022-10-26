https://ria.ru/20221026/miting-1827001171.html

Австрийцы вышли на митинг за сохранения нейтралитета страны и мир с Россией

Австрийцы вышли на митинг за сохранения нейтралитета страны и мир с Россией - РИА Новости, 26.10.2022

Австрийцы вышли на митинг за сохранения нейтралитета страны и мир с Россией

Участники митинга в Вене потребовали сохранения нейтралитета Австрии и мира с Россией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:35

2022-10-26T17:35

2022-10-26T18:38

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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Участники митинга в Вене потребовали сохранения нейтралитета Австрии и мира с Россией, передает корреспондент РИА Новости.Как заявили организаторы мероприятия, нынешние власти Австрии "добились того, что наша нейтральная страна стала стороной конфликта" на Украине. Участники акции держали плакаты с призывами сохранить мир в Европе, на главной сцене акции был размещен плакат "Да - нейтралитету, выходу из ЕС, миру с Россией".По словам организаторов, санкции ЕС против России "вредят прежде всего в людям в нашей стране", поставки вооружений Украине из Германии через территорию Австрии "не имеют ничего общего с нейтралитетом". Они потребовали проведения общенационального референдума по вопросу о "любом изменении нейтрального статуса" республики, назвав "безумием" возможные планы официальной Вены принять участие в обучении украинских военнослужащих на территории республики."Семьдесят лет нейтралитет служил нам, защищал нас. Теперь он нуждается в нашей поддержке", - заявили выступающие.Австрия стала нейтральной страной 26 октября 1955 года и уже более полувека строит свою внешнюю политику с учетом своего особого международного статуса – постоянного нейтралитета. Сегодня в республике широко отмечают 67-летнюю годовщину данного события, 26 октября в Австрии считается национальным праздником.

https://ria.ru/20221023/kazakhstan-1826020188.html

https://ria.ru/20221026/avstriya-1826952423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Вены вышли на митинг за сохранение нейтралитета Австрии и мира с Россией Участники митинга в Вене потребовали сохранения нейтралитета Австрии и мира с Россией. 2022-10-26T17:35 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, австрия, вена, россия, евросоюз, украина