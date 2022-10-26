Рейтинг@Mail.ru
Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/mishustin-1826963135.html
Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года
Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года - РИА Новости, 26.10.2022
Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил утвердить Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:05
2022-10-26T16:08
михаил мишустин
жкх
россия
марат хуснуллин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816306133_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_aaed07f84915233a2f7fb8d9c75f1a87.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил утвердить Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.Кабмин на заседании рассматривает Стратегию развития стройотрасоли и ЖКХ до 2030 года. Документ детально описывает этапы достижения национальных целей, в первую очередь обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни, а также выполнения задач по повышению доступности жилья, улучшению качества городской среды, модернизации ЖКХ."Стратегия получилась амбициозная и долгосрочная. Она позволит в первую очередь расширить горизонт планирования, что нам очень важно в строительной отрасли, важнейшей отрасли. И здесь предлагаю, конечно, утвердить и взять на контроль Вам лично ее реализацию", - сказал Мишустин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.
https://ria.ru/20221025/voennosluzhaschie-1826726094.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816306133_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ceaf6940464489af5e58e05bbabec8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, жкх, россия, марат хуснуллин, общество
Михаил Мишустин, ЖКХ, Россия, Марат Хуснуллин, Общество
16:05 26.10.2022 (обновлено: 16:08 26.10.2022)
 
Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года

Мишустин предложил утвердить стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил утвердить Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.
Кабмин на заседании рассматривает Стратегию развития стройотрасоли и ЖКХ до 2030 года. Документ детально описывает этапы достижения национальных целей, в первую очередь обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни, а также выполнения задач по повышению доступности жилья, улучшению качества городской среды, модернизации ЖКХ.
"Стратегия получилась амбициозная и долгосрочная. Она позволит в первую очередь расширить горизонт планирования, что нам очень важно в строительной отрасли, важнейшей отрасли. И здесь предлагаю, конечно, утвердить и взять на контроль Вам лично ее реализацию", - сказал Мишустин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 17:57Специальная военная операция на Украине
Мишустин поручил Голиковой отвечать за медпомощь и реабилитацию военных
 
Михаил МишустинЖКХРоссияМарат ХуснуллинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала