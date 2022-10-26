https://ria.ru/20221026/mishustin-1826963135.html

Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года

Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года - РИА Новости, 26.10.2022

Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил утвердить Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:05

2022-10-26T16:05

2022-10-26T16:08

михаил мишустин

жкх

россия

марат хуснуллин

общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил утвердить Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.Кабмин на заседании рассматривает Стратегию развития стройотрасоли и ЖКХ до 2030 года. Документ детально описывает этапы достижения национальных целей, в первую очередь обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни, а также выполнения задач по повышению доступности жилья, улучшению качества городской среды, модернизации ЖКХ."Стратегия получилась амбициозная и долгосрочная. Она позволит в первую очередь расширить горизонт планирования, что нам очень важно в строительной отрасли, важнейшей отрасли. И здесь предлагаю, конечно, утвердить и взять на контроль Вам лично ее реализацию", - сказал Мишустин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

https://ria.ru/20221025/voennosluzhaschie-1826726094.html

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михаил мишустин, жкх, россия, марат хуснуллин, общество