https://ria.ru/20221026/mishustin-1826963135.html
Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года
Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года - РИА Новости, 26.10.2022
Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил утвердить Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:05
2022-10-26T16:05
2022-10-26T16:08
михаил мишустин
жкх
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марат хуснуллин
общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил утвердить Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.Кабмин на заседании рассматривает Стратегию развития стройотрасоли и ЖКХ до 2030 года. Документ детально описывает этапы достижения национальных целей, в первую очередь обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни, а также выполнения задач по повышению доступности жилья, улучшению качества городской среды, модернизации ЖКХ."Стратегия получилась амбициозная и долгосрочная. Она позволит в первую очередь расширить горизонт планирования, что нам очень важно в строительной отрасли, важнейшей отрасли. И здесь предлагаю, конечно, утвердить и взять на контроль Вам лично ее реализацию", - сказал Мишустин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.
https://ria.ru/20221025/voennosluzhaschie-1826726094.html
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михаил мишустин, жкх, россия, марат хуснуллин, общество
Михаил Мишустин, ЖКХ, Россия, Марат Хуснуллин, Общество
16:05 26.10.2022 (обновлено: 16:08 26.10.2022)
Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года
Мишустин предложил утвердить стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года