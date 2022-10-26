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На Купянском направлении ВС России уничтожили до 500 украинских военных - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/minoborony-1826877366.html
На Купянском направлении ВС России уничтожили до 500 украинских военных
На Купянском направлении ВС России уничтожили до 500 украинских военных - РИА Новости, 26.10.2022
На Купянском направлении ВС России уничтожили до 500 украинских военных
Вооруженные силы РФ на Купянском направлении отбили атаку украинского батальона, усиленного ротой наёмников - уничтожено более 160 боевиков, сообщили в среду в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:36
2022-10-26T12:40
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Купянском направлении отбили атаку украинского батальона, усиленного ротой наёмников - уничтожено более 160 боевиков, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников общей численностью до 500 человек предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции: "Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов".Кроме того, сообщили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826877180.html
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луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
12:36 26.10.2022 (обновлено: 12:40 26.10.2022)
 
На Купянском направлении ВС России уничтожили до 500 украинских военных

Минобороны: на Купянском направлении ВС России уничтожили до 500 украинских военных

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Купянском направлении отбили атаку украинского батальона, усиленного ротой наёмников - уничтожено более 160 боевиков, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников общей численностью до 500 человек предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции: "Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов".
Кроме того, сообщили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.
Конашенков об уничтожении узла связи и нефтехранилища с топливом для ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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