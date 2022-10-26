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В Совфеде предложили создать министерство информации - РИА Новости, 26.10.2022
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В Совфеде предложили создать министерство информации
В Совфеде предложили создать министерство информации - РИА Новости, 26.10.2022
В Совфеде предложили создать министерство информации
В России нужно создать министерство информации, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:27
2022-10-26T16:27
ольга ковитиди
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В России нужно создать министерство информации, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.По мнению законодателя, нам нужна координация в информационном пространстве, "у нас должно на уровне правительства это осуществляться".А сегодня мы "кто в лес, кто по дрова", отметила она.Сенатор также поддержала предложение эксперта о создании Росинформбюро.
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ольга ковитиди, россия, совет федерации рф
Ольга Ковитиди, Россия, Совет Федерации РФ
16:27 26.10.2022
 
В Совфеде предложили создать министерство информации

Сенатор от Крыма Ковитиди предложила создать в России министерство по делам информации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В России нужно создать министерство информации, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"У меня вопрос - почему в РФ до сей поры нет министерства по делам информации. Его вообще не существует. То есть, у нас информационную составляющую практически никто не координирует", - сказала Ковитиди.
По мнению законодателя, нам нужна координация в информационном пространстве, "у нас должно на уровне правительства это осуществляться".
А сегодня мы "кто в лес, кто по дрова", отметила она.
Сенатор также поддержала предложение эксперта о создании Росинформбюро.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 11:18
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Ольга КовитидиРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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