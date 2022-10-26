https://ria.ru/20221026/ministerstvo-1826970949.html

В Совфеде предложили создать министерство информации

В Совфеде предложили создать министерство информации - РИА Новости, 26.10.2022

В Совфеде предложили создать министерство информации

В России нужно создать министерство информации, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:27

2022-10-26T16:27

2022-10-26T16:27

ольга ковитиди

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В России нужно создать министерство информации, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.По мнению законодателя, нам нужна координация в информационном пространстве, "у нас должно на уровне правительства это осуществляться".А сегодня мы "кто в лес, кто по дрова", отметила она.Сенатор также поддержала предложение эксперта о создании Росинформбюро.

https://ria.ru/20221026/yazyk-1826848085.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ольга ковитиди, россия, совет федерации рф