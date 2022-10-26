https://ria.ru/20221026/mgimo-1826732977.html

В России изучили устойчивость национальных терминов систем образования

В России изучили устойчивость национальных терминов систем образования - РИА Новости, 26.10.2022

В России изучили устойчивость национальных терминов систем образования

Ученые МГИМО исследовали влияние глобализации на англоязычные термины из области высшего образования. Они установили, что, несмотря на влияние международной... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:00

2022-10-26T09:00

2022-10-26T09:00

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ученые МГИМО исследовали влияние глобализации на англоязычные термины из области высшего образования. Они установили, что, несмотря на влияние международной интеграции, образовательные системы англоязычных стран продолжают использовать слова, отражающие свою культурную специфику. Исследование опубликовано в сборнике "Индоевропейские языки: общелингвистические и методологические аспекты".Специалисты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) проанализировали около 3000 англоязычных терминов и узнали, как процессы глобализации влияют на терминологию в сфере высшего образования. По их мнению, растет значение унифицированных терминов, но в то же время сохраняется активное использование слов, отражающих местную историческую и культурную специфику.Центростремительную тенденцию (тенденцию к интеграции) иллюстрируют общеанглийские термины высшего образования — их около 1990 (66%), а также унифицированные термины высшего образования — их 380 (13%). Это, например, термины Болонского процесса и Международной стандартной классификации образования; термины в глоссариях и публикациях европейской информационной сети EURYDICE и Международного бюро просвещения ЮНЕСКО.Несмотря на тенденции к унификации, среди 42 терминов Болонского процесса также сохраняются центробежные тенденции (тенденции к фрагментации). Например, сходство значений терминов "double degree", "dual degree", "joint degree".Исследователи выявили 40 терминов из глоссариев сети EURYDICE. Центробежную тенденцию демонстрирует, например, равенство значений терминов "placement" и "internship".Более 260 терминов высшего образования из Глоссария Международного бюро просвещения ЮНЕСКО показывают тенденцию к интеграции.Остальные термины, по словам ученых МГИМО, иллюстрируют тенденцию развития, противоположную унификации — это 630 терминов (21%). Речь идет о терминах с культурным компонентом значения, отражающих культурную и историческую специфичность конкретного языкового сообщества.Такие слова характеризуются лексико-семантической вариантностью. Она проявляется в терминологической синонимии (сходство слов по значению при различии звучания) и полисемии (наличие у слова нескольких исторически обусловленных значений).Примеры синонимии: "старший преподаватель (в университете) " — senior lecturer / reader (Британия) /associate professor (США); "церемония вручения дипломов, присвоения степеней" — graduation (British) / commencement (США).Примеры полисемии: aegrotat, cum laude, sorority, Michaelmas Term, Candlemas Term. Также термин "professor" в британском университете означает самого старшего преподавателя на кафедре, а в США и Канаде термин используется преимущественно в значении любого преподавателя в университете или колледже.Ученые пришли к выводу, что, несмотря на глобализационные процессы в высшем образовании, все еще сохраняется активное использование слов, отражающих историческую и культурную специфику местных систем. Сохраняются тенденции, противостоящие универсализации, в том числе в отношении стандартизированных терминов.

https://sn.ria.ru/20221021/russkiy_yazyk-1825570071.html

https://ria.ru/20220703/paradoksy-1799561939.html

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