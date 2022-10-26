https://ria.ru/20221026/mery-1826845611.html
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности - РИА Новости, 26.10.2022
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
В Запорожской области могут принять дополнительные меры безопасности для борьбы с террористами, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:11
2022-10-26T11:11
2022-10-26T11:44
запорожская область
евгений балицкий
специальная военная операция на украине
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817723730_0:178:3062:1900_1920x0_80_0_0_cfae0de0e202fc820d47d9e6a5b3109e.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Запорожской области могут принять дополнительные меры безопасности для борьбы с террористами, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Если будет необходимость, мы вынуждены будем вводить дополнительные меры, то, конечно же, мы будем расширять спектр мероприятий, которые могут препятствовать работе террористических или диверсионных групп или просто сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт", — сказал он.По его словам, на жизни обычных граждан военное положение практически не сказалось."Для нас большого изменения мы не почувствовали. Идет мирная жизнь, но с оттенком террористических событий, которые происходят со стороны киевского режима. Комендантский час у нас есть, но он не увеличился", — сказал врио губернатора.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221025/zaporozhe-1826437510.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817723730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70cf50f60746269573190ebb0b0065e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
11:11 26.10.2022 (обновлено: 11:44 26.10.2022)
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
Балицкий заявил, что в Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
В Запорожской области могут принять дополнительные меры безопасности для борьбы с террористами, заявил
врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Если будет необходимость, мы вынуждены будем вводить дополнительные меры, то, конечно же, мы будем расширять спектр мероприятий, которые могут препятствовать работе террористических или диверсионных групп или просто сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт", — сказал он.
По его словам, на жизни обычных граждан военное положение практически не сказалось.
"Для нас большого изменения мы не почувствовали. Идет мирная жизнь, но с оттенком террористических событий, которые происходят со стороны киевского режима. Комендантский час у нас есть, но он не увеличился", — сказал врио губернатора.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.