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В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/mery-1826845611.html
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности - РИА Новости, 26.10.2022
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
В Запорожской области могут принять дополнительные меры безопасности для борьбы с террористами, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:11
2022-10-26T11:44
запорожская область
евгений балицкий
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Запорожской области могут принять дополнительные меры безопасности для борьбы с террористами, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Если будет необходимость, мы вынуждены будем вводить дополнительные меры, то, конечно же, мы будем расширять спектр мероприятий, которые могут препятствовать работе террористических или диверсионных групп или просто сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт", — сказал он.По его словам, на жизни обычных граждан военное положение практически не сказалось."Для нас большого изменения мы не почувствовали. Идет мирная жизнь, но с оттенком террористических событий, которые происходят со стороны киевского режима. Комендантский час у нас есть, но он не увеличился", — сказал врио губернатора.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221025/zaporozhe-1826437510.html
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
11:11 26.10.2022 (обновлено: 11:44 26.10.2022)
 
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности

Балицкий заявил, что в Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Запорожской области могут принять дополнительные меры безопасности для борьбы с террористами, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Если будет необходимость, мы вынуждены будем вводить дополнительные меры, то, конечно же, мы будем расширять спектр мероприятий, которые могут препятствовать работе террористических или диверсионных групп или просто сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт", — сказал он.
По его словам, на жизни обычных граждан военное положение практически не сказалось.
"Для нас большого изменения мы не почувствовали. Идет мирная жизнь, но с оттенком террористических событий, которые происходят со стороны киевского режима. Комендантский час у нас есть, но он не увеличился", — сказал врио губернатора.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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