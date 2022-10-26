https://ria.ru/20221026/melitopol-1827006086.html

В Мелитополе нашли схрон с оружием

В Мелитополе нашли схрон с оружием - РИА Новости, 26.10.2022

В Мелитополе нашли схрон с оружием

Схрон с оружием обнаружен в гараже возле здания областной телерадиокомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:50

2022-10-26T17:50

2022-10-26T18:15

специальная военная операция на украине

мелитополь

владимир рогов

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происшествия

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Схрон с оружием обнаружен в гараже возле здания областной телерадиокомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Неизвестные подорвали автомобиль во вторник у "ЗаТВ" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. Пострадали 12 человек."В Мелитополе обнаружен и ликвидирован схрон с оружием в гараже возле областной телерадиокомпании "ЗаТВ", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники полиции проводили проверку обстоятельств подрыва автомобиля возле здания телерадиокомпании, и оперативная информация привела их к месту схрона. В частности, в схроне обнаружено шесть тротиловых шашек, пять гранат, взрывное устройство "пластид", большое количество детонаторов и взрывателей, гранатомет."Все обнаруженные боеприпасы изъяты и будут уничтожены. По данному факту ведутся следственные действия", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20221026/terakty-1826841498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мелитополь, владимир рогов, запорожская область, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр