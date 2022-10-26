https://ria.ru/20221026/melitopol-1826945777.html
В Мелитополе проведут восстановительные работы после подрыва телецентра
В Мелитополе проведут восстановительные работы после подрыва телецентра - РИА Новости, 26.10.2022
В Мелитополе проведут восстановительные работы после подрыва телецентра
Ремонт здания телецентра в Мелитополе, пострадавшего в результате теракта, проведут в кратчайшие сроки, заявила министр строительства, архитектуры и ЖКХ... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:19
2022-10-26T15:19
2022-10-26T15:20
евгений балицкий
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Ремонт здания телецентра в Мелитополе, пострадавшего в результате теракта, проведут в кратчайшие сроки, заявила министр строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова.Неизвестные подорвали автомобиль во вторник утром у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."В результате взрыва был поврежден вентилируемый фасад, вынесены окна, двери, осколками посечены внутренние стены. Ремонтно-восстановительные работы оценили, они будут проводиться в кратчайшие сроки силами местных организаций. В результате взрыва пострадали соседние дома. Местными коммунальными предприятиями в тот же день повреждения были устранены", - рассказала Губанова журналистам.Она отметила, что был принят указ о компенсационных выплатах пострадавшим, потерявшим жилье или имущество в результате терактов и военных действий, и на проведение ремонтно-восстановительных работ. По словам министра, были созданы специальные комиссии, которые выезжают на обмеры. "Первые выплаты мы уже производим", - отметила Губанова.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате теракта пострадали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20221025/melitopol-1826714234.html
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евгений балицкий, мелитополь, запорожская область, происшествия
Евгений Балицкий, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
15:19 26.10.2022 (обновлено: 15:20 26.10.2022)
В Мелитополе проведут восстановительные работы после подрыва телецентра
Власти Запорожской области: здание телецентра в Мелитополе восстановят в кратчайшие сроки
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Ремонт здания телецентра в Мелитополе, пострадавшего в результате теракта, проведут в кратчайшие сроки, заявила министр строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова.
Неизвестные подорвали автомобиль во вторник утром у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
"В результате взрыва был поврежден вентилируемый фасад, вынесены окна, двери, осколками посечены внутренние стены. Ремонтно-восстановительные работы оценили, они будут проводиться в кратчайшие сроки силами местных организаций. В результате взрыва пострадали соседние дома. Местными коммунальными предприятиями в тот же день повреждения были устранены", - рассказала Губанова журналистам.
Она отметила, что был принят указ о компенсационных выплатах пострадавшим, потерявшим жилье или имущество в результате терактов и военных действий, и на проведение ремонтно-восстановительных работ. По словам министра, были созданы специальные комиссии, которые выезжают на обмеры. "Первые выплаты мы уже производим", - отметила Губанова.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
заявил, что в результате теракта пострадали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.