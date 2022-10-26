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Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/melitopol-1826816184.html
Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе
Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 26.10.2022
Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе
Двенадцатилетняя девочка, пострадавшая накануне от взрыва возле телецентра в Мелитополе, в тот момент шла в школу и находилась в нескольких десятках метров от... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:58
2022-10-26T08:58
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
владимир рогов
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, пострадавшая накануне от взрыва возле телецентра в Мелитополе, в тот момент шла в школу и находилась в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
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4.7
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60
353
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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП
Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов
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происшествия, мелитополь, владимир рогов, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Владимир Рогов
Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, пострадавшая накануне от взрыва возле телецентра в Мелитополе, в тот момент шла в школу и находилась в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
2022-10-26T08:58
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08:58 26.10.2022
 
Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе

Член ВГА Рогов: девочка, пострадавшая в Мелитополе, шла в школу мимо здания, где был взрыв

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожарные у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе
Пожарные у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пожарные у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, пострадавшая накануне от взрыва возле телецентра в Мелитополе, в тот момент шла в школу и находилась в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
"Шесть человек ранены, среди них ребенок - 12-летняя девочка, которая просто шла в школу, причем находилась в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольВладимир Рогов
 
 
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