https://ria.ru/20221026/melitopol-1826816184.html
Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе
Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 26.10.2022
Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе
Двенадцатилетняя девочка, пострадавшая накануне от взрыва возле телецентра в Мелитополе, в тот момент шла в школу и находилась в нескольких десятках метров от... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:58
2022-10-26T08:58
2022-10-26T08:58
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
владимир рогов
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, пострадавшая накануне от взрыва возле телецентра в Мелитополе, в тот момент шла в школу и находилась в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП
Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов
2022-10-26T08:58
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелитополь, владимир рогов, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Владимир Рогов
Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе
Член ВГА Рогов: девочка, пострадавшая в Мелитополе, шла в школу мимо здания, где был взрыв