https://ria.ru/20221026/melitopol-1826816184.html

Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе

Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 26.10.2022

Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем при взрыве в Мелитополе

Двенадцатилетняя девочка, пострадавшая накануне от взрыва возле телецентра в Мелитополе, в тот момент шла в школу и находилась в нескольких десятках метров от... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:58

2022-10-26T08:58

2022-10-26T08:58

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

владимир рогов

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, пострадавшая накануне от взрыва возле телецентра в Мелитополе, в тот момент шла в школу и находилась в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.

мелитополь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов 2022-10-26T08:58 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мелитополь, владимир рогов, видео