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Турпоток из России в Мексику не превысит 70 тысяч человек, заявила посол - РИА Новости, 26.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221026/meksika-1826915652.html
Турпоток из России в Мексику не превысит 70 тысяч человек, заявила посол
Турпоток из России в Мексику не превысит 70 тысяч человек, заявила посол - РИА Новости, 26.10.2022
Турпоток из России в Мексику не превысит 70 тысяч человек, заявила посол
Туристический поток из России в Мексику по итогам 2022 года не превысит 70 тысяч человек, хотя ранее можно было рассчитывать на рекорды, заявила в среду посол... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:03
2022-10-26T14:06
туризм
россия
мексика
москва
норма пенсадо морено
новости - туризм
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Туристический поток из России в Мексику по итогам 2022 года не превысит 70 тысяч человек, хотя ранее можно было рассчитывать на рекорды, заявила в среду посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено.На следующей неделе дипломат завершает свою пятилетнюю миссию в России и направляется в качестве посла Мексики в Данию."Вплоть до пандемии коронавируса, показатели туристического потока между нашими странами переживали расцвет. В 2020 году по сравнению с 2019 было зарегистрировано падение в 64%, но в 2021 году уже был зарегистрирован рост в 146%, по сравнению с 2020. Согласно этой тенденции все указывало на то, что в 2022 году мы бы смогли побить рекорд по российским туристам в 107 тысяч россиян, который был поставлен в 2013 году", - сказала Пенсадо Морено журналистам."К сожалению, сейчас тенденции на увеличение турпотока не предвидится из-за того, что после (начала СВО)... 27 прямых рейсов между Россией и Мексикой, которые совершались каждый месяц, были приостановлены. По сегодняшним оценкам, этот год мы закроем с показателем в 70 тысяч россиян, побывавших в Мексике", - добавила посол.
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россия, мексика, москва, норма пенсадо морено, новости - туризм
Туризм, Россия, Мексика, Москва, Норма Пенсадо Морено, Новости - Туризм
14:03 26.10.2022 (обновлено: 14:06 26.10.2022)
 
Турпоток из России в Мексику не превысит 70 тысяч человек, заявила посол

Посол в Москве: турпоток из России в Мексику в 2022 году не превысит 70 тысяч человек

CC BY-SA 3.0 / Arturo Chavez / Castillo de ChapultepecЧапультепекский дворец
Чапультепекский дворец - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Arturo Chavez / Castillo de Chapultepec
Чапультепекский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Туристический поток из России в Мексику по итогам 2022 года не превысит 70 тысяч человек, хотя ранее можно было рассчитывать на рекорды, заявила в среду посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено.
На следующей неделе дипломат завершает свою пятилетнюю миссию в России и направляется в качестве посла Мексики в Данию.
"Вплоть до пандемии коронавируса, показатели туристического потока между нашими странами переживали расцвет. В 2020 году по сравнению с 2019 было зарегистрировано падение в 64%, но в 2021 году уже был зарегистрирован рост в 146%, по сравнению с 2020. Согласно этой тенденции все указывало на то, что в 2022 году мы бы смогли побить рекорд по российским туристам в 107 тысяч россиян, который был поставлен в 2013 году", - сказала Пенсадо Морено журналистам.
"К сожалению, сейчас тенденции на увеличение турпотока не предвидится из-за того, что после (начала СВО)... 27 прямых рейсов между Россией и Мексикой, которые совершались каждый месяц, были приостановлены. По сегодняшним оценкам, этот год мы закроем с показателем в 70 тысяч россиян, побывавших в Мексике", - добавила посол.
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