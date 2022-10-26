https://ria.ru/20221026/meksika-1826915652.html

Турпоток из России в Мексику не превысит 70 тысяч человек, заявила посол

Турпоток из России в Мексику не превысит 70 тысяч человек, заявила посол - РИА Новости, 26.10.2022

Турпоток из России в Мексику не превысит 70 тысяч человек, заявила посол

Туристический поток из России в Мексику по итогам 2022 года не превысит 70 тысяч человек, хотя ранее можно было рассчитывать на рекорды, заявила в среду посол... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:03

2022-10-26T14:03

2022-10-26T14:06

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Туристический поток из России в Мексику по итогам 2022 года не превысит 70 тысяч человек, хотя ранее можно было рассчитывать на рекорды, заявила в среду посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено.На следующей неделе дипломат завершает свою пятилетнюю миссию в России и направляется в качестве посла Мексики в Данию."Вплоть до пандемии коронавируса, показатели туристического потока между нашими странами переживали расцвет. В 2020 году по сравнению с 2019 было зарегистрировано падение в 64%, но в 2021 году уже был зарегистрирован рост в 146%, по сравнению с 2020. Согласно этой тенденции все указывало на то, что в 2022 году мы бы смогли побить рекорд по российским туристам в 107 тысяч россиян, который был поставлен в 2013 году", - сказала Пенсадо Морено журналистам."К сожалению, сейчас тенденции на увеличение турпотока не предвидится из-за того, что после (начала СВО)... 27 прямых рейсов между Россией и Мексикой, которые совершались каждый месяц, были приостановлены. По сегодняшним оценкам, этот год мы закроем с показателем в 70 тысяч россиян, побывавших в Мексике", - добавила посол.

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Екатерина Зайцева

россия, мексика, москва, норма пенсадо морено, новости - туризм