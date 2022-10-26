https://ria.ru/20221026/mask-1827058923.html

Маск зашел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках

Маск зашел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках - РИА Новости, 26.10.2022

Маск зашел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что посетил штаб-квартиру Twitter в Калифорнии на фоне сообщений о планах бизнесмена завершить... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:58

2022-10-26T22:58

2022-10-26T22:58

в мире

технологии

илон маск

калифорния

делавэр

сан-франциско

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что посетил штаб-квартиру Twitter в Калифорнии на фоне сообщений о планах бизнесмена завершить покупку соцсети Twitter в пятницу, он опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину.Во вторник агентство Блумберг передавало, что Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221026/mask-1827056320.html

калифорния

делавэр

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, илон маск, калифорния, делавэр, сан-франциско, twitter