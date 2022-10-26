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Маск зашел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках - РИА Новости, 26.10.2022
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Маск зашел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Маск зашел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках - РИА Новости, 26.10.2022
Маск зашел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что посетил штаб-квартиру Twitter в Калифорнии на фоне сообщений о планах бизнесмена завершить... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:58
2022-10-26T22:58
в мире
технологии
илон маск
калифорния
делавэр
сан-франциско
twitter
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что посетил штаб-квартиру Twitter в Калифорнии на фоне сообщений о планах бизнесмена завершить покупку соцсети Twitter в пятницу, он опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину.Во вторник агентство Блумберг передавало, что Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, технологии, илон маск, калифорния, делавэр, сан-франциско, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Калифорния, Делавэр, Сан-Франциско, Twitter
22:58 26.10.2022
 
Маск зашел в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках

Предприниматель Маск посетил штаб-квартиру Twitter, зайдя туда с раковиной в руках

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что посетил штаб-квартиру Twitter в Калифорнии на фоне сообщений о планах бизнесмена завершить покупку соцсети Twitter в пятницу, он опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину.
Во вторник агентство Блумберг передавало, что Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу.
"Входим в штаб-квартиру Twitter", - написал Маск на своей странице в Twitter.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
22:32
Маск заявил, что стал "главным по твитам"
 
В миреТехнологииИлон МаскКалифорнияДелавэрСан-ФранцискоTwitter
 
 
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