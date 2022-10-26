17:15 26.10.2022 (обновлено: 19:02 26.10.2022)
NYT назвала Маска агентом геополитического хаоса
NYT назвала Маска агентом геополитического хаоса из-за заявлений по Тайваню и Украине
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Американская газета New York Times назвала миллиардера и предпринимателя Илона Маска "агентом геополитического хаоса" после его заявлений с предложениями по урегулированию ситуации вокруг Украины и Тайваня.
В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта. Позднее в интервью Financial Times он заявил, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР.
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Газета предполагает, что за последнее время, выступая с противоречивыми заявлениями, Маск показал себя как "новый, хаотичный деятель на глобальной политической сцене". Издание также считает, что влияние заявлений американского предпринимателя может еще больше вырасти, если он завершит сделку по покупке Twitter.
Кроме того, как рассказали источники издания, о своем плане по урегулированию ситуации на Украине Маск рассказал на частном мероприятии за 10 дней до публикации постов на эту тему в Twitter. В мероприятии в частности также принимали участие спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, бывший вице-президент США Альберт Гор, а на следующий день после Маска выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Источник отметил, что многие участники мероприятия были возмущены заявлениями Илона Маска.
Предприниматель отреагировал на публикацию в Twitter, поддержав пользователя соцсети, который переиначил оценку издания, заменив Маска на название газеты. Бизнесмен оценил эмодзи замечание о том, что это "New York Times стала агентом геополитического хаоса", а затем процитировал его в своем микроблоге.
Позднее Маск заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.
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