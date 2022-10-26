https://ria.ru/20221026/manyak-1826868972.html

"Поволжский маньяк" не признал вину ни по одному эпизоду

"Поволжский маньяк" не признал вину ни по одному эпизоду - РИА Новости, 26.10.2022

"Поволжский маньяк" не признал вину ни по одному эпизоду

Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин "поволжский маньяк" Радик Тагиров в суде не признал вину ни по одному эпизоду, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:18

2022-10-26T12:18

2022-10-26T12:18

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нижнекамск

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КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин "поволжский маньяк" Радик Тагиров в суде не признал вину ни по одному эпизоду, передает корреспондент РИА Новости.Верховный суд Татарстана в среду начал рассматривать дело по существу. По данным следствия, Тагирову предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин."Нет", - ответил Тагиров на вопрос судьи, признаёт ли он себя виновным.Тагиров утверждает, что на него оказывалось давление, из-за чего он полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях на этапе следствия, пояснил позже журналистам адвокат Марат Аширов.По информации судьи Ильфира Салихова, о начале заседания извещались потерпевшие (порядка 40 человек), однако сегодня в суд они не пришли, обязались явиться на рассмотрение конкретно их эпизодов.По версии следствия, подсудимый совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, претворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.Задержали Тагирова в декабре 2020 года. Он уже дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. До ареста работал слесарем.

https://ria.ru/20201201/manyak-1587240942.html

https://ria.ru/20201201/manyak-1587174811.html

https://ria.ru/20201201/ubiytsy-1587196596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, нижнекамск, волжск