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"Поволжский маньяк" не признал вину ни по одному эпизоду - РИА Новости, 26.10.2022
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"Поволжский маньяк" не признал вину ни по одному эпизоду
"Поволжский маньяк" не признал вину ни по одному эпизоду - РИА Новости, 26.10.2022
"Поволжский маньяк" не признал вину ни по одному эпизоду
Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин "поволжский маньяк" Радик Тагиров в суде не признал вину ни по одному эпизоду, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:18
2022-10-26T12:18
происшествия
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КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин "поволжский маньяк" Радик Тагиров в суде не признал вину ни по одному эпизоду, передает корреспондент РИА Новости.Верховный суд Татарстана в среду начал рассматривать дело по существу. По данным следствия, Тагирову предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин."Нет", - ответил Тагиров на вопрос судьи, признаёт ли он себя виновным.Тагиров утверждает, что на него оказывалось давление, из-за чего он полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях на этапе следствия, пояснил позже журналистам адвокат Марат Аширов.По информации судьи Ильфира Салихова, о начале заседания извещались потерпевшие (порядка 40 человек), однако сегодня в суд они не пришли, обязались явиться на рассмотрение конкретно их эпизодов.По версии следствия, подсудимый совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, претворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.Задержали Тагирова в декабре 2020 года. Он уже дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. До ареста работал слесарем.
https://ria.ru/20201201/manyak-1587240942.html
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происшествия, казань, нижнекамск, волжск
Происшествия, Казань, Нижнекамск, Волжск
12:18 26.10.2022
 
"Поволжский маньяк" не признал вину ни по одному эпизоду

"Поволжский маньяк" Тагиров в суде не признал вину ни по одному из более 30 эпизодов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин "поволжский маньяк" Радик Тагиров в суде не признал вину ни по одному эпизоду, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный суд Татарстана в среду начал рассматривать дело по существу. По данным следствия, Тагирову предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео
1 декабря 2020, 20:47
Соседка рассказала о семье "поволжского маньяка"
"Нет", - ответил Тагиров на вопрос судьи, признаёт ли он себя виновным.
Тагиров утверждает, что на него оказывалось давление, из-за чего он полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях на этапе следствия, пояснил позже журналистам адвокат Марат Аширов.
По информации судьи Ильфира Салихова, о начале заседания извещались потерпевшие (порядка 40 человек), однако сегодня в суд они не пришли, обязались явиться на рассмотрение конкретно их эпизодов.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео
1 декабря 2020, 15:35
"Поволжский маньяк" рассказал о первом совершенном убийстве
По версии следствия, подсудимый совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, претворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.
Задержали Тагирова в декабре 2020 года. Он уже дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. До ареста работал слесарем.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 17:09
Самые известные серийные убийцы в СССР и России
 
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