В Лондоне экоактивисты облили краской салоны люксовых автомобилей

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, распылили оранжевую краску из огнетушителя на здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti и Ferrari в центре Лондона, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте движения."Два активиста Just Stop Oil распылили оранжевую краску из огнетушителя на здания нескольких дилерских центров элитных автомобилей… включая HR Owen Bugatti, Jack Barclay Bentley, Bentley Motor Cars London и Ferrari Mayfair… Они требуют, чтобы правительство прекратило выдачу новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа", - сказано в документе.По словам экоактивистов, они "приехали из Шотландии, чтобы потребовать от этого токсичного правительства" смены политики в области климата, говорится в документе.Это не первый инцидент с участием активистов Just Stop Oil – акции протеста продолжаются непрерывно почти месяц. Накануне они облили краской штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне, а ранее стало известно, что активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо, чтобы привлечь внимание к проблемам климата.До этого два активиста вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. В июле экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году. Активисты не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях.

