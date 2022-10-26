https://ria.ru/20221026/lnr-1827015436.html

В ЛНР задержали информатора украинских военных

В ЛНР задержали информатора украинских военных - РИА Новости, 26.10.2022

В ЛНР задержали информатора украинских военных

Спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жителя освобожденных территорий, передававшего Киеву данные о месте дислокации российских военнослужащих,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:21

2022-10-26T18:21

2022-10-26T20:39

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

происшествия

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827043133_137:755:1991:1798_1920x0_80_0_0_38f7498fd6c19fd785c103e07246e08e.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жителя освобожденных территорий, передававшего Киеву данные о месте дислокации российских военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в одном из силовых ведомств региона.Он уточнил, что задержанный — житель освобожденного Белокуракинского района ЛНР Андрей Цыганов."Он собирал и передавал через соцсети сведения о местах дислокации подразделений российской армии. Для этого он использовал подконтрольный украинской стороне телеграмм-канал, поверив в обещанную модераторами анонимность", — рассказал источник.По словам собеседника агентства, задержанному мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.Он отметил, что действия злоумышленника подпадают под статью 275 УК России ("Государственная измена").Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820874196.html

https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, украина, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр