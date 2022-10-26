https://ria.ru/20221026/lnr-1827015436.html
В ЛНР задержали информатора украинских военных
В ЛНР задержали информатора украинских военных - РИА Новости, 26.10.2022
В ЛНР задержали информатора украинских военных
Спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жителя освобожденных территорий, передававшего Киеву данные о месте дислокации российских военнослужащих,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:21
2022-10-26T18:21
2022-10-26T20:39
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
происшествия
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жителя освобожденных территорий, передававшего Киеву данные о месте дислокации российских военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в одном из силовых ведомств региона.Он уточнил, что задержанный — житель освобожденного Белокуракинского района ЛНР Андрей Цыганов."Он собирал и передавал через соцсети сведения о местах дислокации подразделений российской армии. Для этого он использовал подконтрольный украинской стороне телеграмм-канал, поверив в обещанную модераторами анонимность", — рассказал источник.По словам собеседника агентства, задержанному мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.Он отметил, что действия злоумышленника подпадают под статью 275 УК России ("Государственная измена").Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820874196.html
https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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луганская народная республика, украина, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:21 26.10.2022 (обновлено: 20:39 26.10.2022)
В ЛНР задержали информатора украинских военных
В ЛНР задержали мужчину по подозрению в передаче Украине координат российских военных