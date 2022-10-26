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Официальный курс доллара на четверг составил 61,43 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 61,43 рубля - РИА Новости, 26.10.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 61,43 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,51 копейки - до 61,4277 рубля, курс евро - на 1,103 рубля, до 61,5682 рубля,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:43
2022-10-26T16:43
2022-10-26T16:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,51 копейки - до 61,4277 рубля, курс евро - на 1,103 рубля, до 61,5682 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Доллар, Рубль, евро
Официальный курс доллара на четверг составил 61,43 рубля
Официальный курс доллара на четверг вырос до 61,43 рубля, евро — до 61,57 рубля