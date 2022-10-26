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"Ты на студии в Калифорнии?": в Сети высмеяли слова главы МИД Украины
"Ты на студии в Калифорнии?": в Сети высмеяли слова главы МИД Украины - РИА Новости, 26.10.2022
"Ты на студии в Калифорнии?": в Сети высмеяли слова главы МИД Украины
Подписчики министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не оценили его антироссийского высказывания в Twitter. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:21
2022-10-26T14:21
2022-10-26T18:22
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подписчики министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не оценили его антироссийского высказывания в Twitter.В частности, он опубликовал фотографию, на которой смотрит на карту мира. В подписи к ней дипломат заявил, что провел онлайн-брифинг для зарубежных СМИ по теме "российской агрессии и пропаганды".Однако пользователи негативно оценили высказывание министра."Мы все видим европейское и западное лицемерие. Что не было очевидно раньше, стало очевидным сейчас благодаря Путину", — написал один из пользователей."Западная пропаганда работает хорошо", — добавил второй."Ты на студии в Калифорнии?" — спросил третий."Ты имел в виду, что продолжишь врать всему миру?" — удивился пользователь."Смотрит на карту мира со взглядом мастера-стратега и думает: "У какой страны я еще не выпрашивал оружие?" — с иронией отметил юзер."Мы должны слушать только украинскую пропаганду, спонсируемую США!" — отшутился читатель."Мы не верим твоей лжи", — заявил подписчик."Смотришь на Украину на карте? Теперь ты знаешь, как чувствуют себя американские налогоплательщики, когда их грабят", — высказался пользователь.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
https://ria.ru/20221025/pvo-1826412092.html
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в мире, дмитрий кулеба, владимир путин, калифорния, украина, сша
В мире, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Калифорния, Украина, США
14:21 26.10.2022 (обновлено: 18:22 26.10.2022)
"Ты на студии в Калифорнии?": в Сети высмеяли слова главы МИД Украины
Пользователи Twitter высмеяли заявление главы МИД Украины Кулебы о "российской пропаганде"
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Подписчики министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не оценили его антироссийского высказывания в Twitter.
В частности, он опубликовал фотографию, на которой смотрит на карту мира. В подписи к ней дипломат заявил, что провел онлайн-брифинг для зарубежных СМИ по теме "российской агрессии и пропаганды".
Однако пользователи негативно оценили высказывание министра.
"Мы все видим европейское и западное лицемерие. Что не было очевидно раньше, стало очевидным сейчас благодаря Путину", — написал один из пользователей.
"Западная пропаганда работает хорошо", — добавил второй.
"Ты на студии в Калифорнии?" — спросил третий.
"Ты имел в виду, что продолжишь врать всему миру?" — удивился пользователь.
"Смотрит на карту мира со взглядом мастера-стратега и думает: "У какой страны я еще не выпрашивал оружие?" — с иронией отметил юзер.
"Мы должны слушать только украинскую пропаганду, спонсируемую США
!" — отшутился читатель.
"Мы не верим твоей лжи", — заявил подписчик.
"Смотришь на Украину на карте? Теперь ты знаешь, как чувствуют себя американские налогоплательщики, когда их грабят", — высказался пользователь.
Россия
с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса
от киевских националистов. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик
, а также Херсонской и Запорожской областей
. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.