В США заявили, что к спецоперации привела ошибочная позиция по Крыму
New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине признанием Крыма российским
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России, заявил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.
"В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, как считает Владимир Путин, страна сталкивается с угрозой выживания", — предположил Колдуэлл.
По его мнению, Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны, и поэтому Москва не может допустить посягательств на полуостров. Колдуэлл допустил, что Киев хотел бы заблокировать выход России в Черное море.
"Угроза исходит с Запада. Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убежденной в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей", — подчеркнул он.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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