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В США заявили, что к спецоперации привела ошибочная позиция по Крыму - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/krym-1826797027.html
В США заявили, что к спецоперации привела ошибочная позиция по Крыму
В США заявили, что к спецоперации привела ошибочная позиция по Крыму - РИА Новости, 26.10.2022
В США заявили, что к спецоперации привела ошибочная позиция по Крыму
Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России, заявил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T03:07
2022-10-26T03:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
нато
ирак
республика крым
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России, заявил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.По его мнению, Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны, и поэтому Москва не может допустить посягательств на полуостров. Колдуэлл допустил, что Киев хотел бы заблокировать выход России в Черное море.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221022/krym-1825873247.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, нато, ирак, республика крым, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, НАТО, Ирак, Республика Крым, США
03:07 26.10.2022
 
В США заявили, что к спецоперации привела ошибочная позиция по Крыму

New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине признанием Крыма российским

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России, заявил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.

"В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, как считает Владимир Путин, страна сталкивается с угрозой выживания", — предположил Колдуэлл.

По его мнению, Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны, и поэтому Москва не может допустить посягательств на полуостров. Колдуэлл допустил, что Киев хотел бы заблокировать выход России в Черное море.

"Угроза исходит с Запада. Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убежденной в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей", — подчеркнул он.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияНАТОИракРеспублика КрымСША
 
 
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