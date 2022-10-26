https://ria.ru/20221026/krym-1826797027.html

В США заявили, что к спецоперации привела ошибочная позиция по Крыму

В США заявили, что к спецоперации привела ошибочная позиция по Крыму - РИА Новости, 26.10.2022

В США заявили, что к спецоперации привела ошибочная позиция по Крыму

Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России, заявил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T03:07

2022-10-26T03:07

2022-10-26T03:07

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

нато

ирак

республика крым

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России, заявил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.По его мнению, Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны, и поэтому Москва не может допустить посягательств на полуостров. Колдуэлл допустил, что Киев хотел бы заблокировать выход России в Черное море.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221022/krym-1825873247.html

украина

россия

ирак

республика крым

сша

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в мире, владимир путин, украина, россия, нато, ирак, республика крым, сша