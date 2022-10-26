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Глава МЭА заявил, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис
Глава МЭА заявил, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис - РИА Новости, 26.10.2022
Глава МЭА заявил, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис
Мировое сообщество переживает беспрецедентный энергетический кризис, заявил в среду глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:18
2022-10-26T17:18
2022-10-26T17:26
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Мировое сообщество переживает беспрецедентный энергетический кризис, заявил в среду глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол."Сегодня мы столкнулись с тем, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис. Причина этому очень проста – Россия, которая вторглась на Украину, была страной номер один в вопросе экспорта газа на мировые рынки", - сказал Бирол, выступая на международной министерской встрече МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.
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Цены на нефть, МЭА, В мире, Фатих Бироль, Европа, Украина, Россия, Международное энергетическое агентство, МАГАТЭ
17:18 26.10.2022 (обновлено: 17:26 26.10.2022)
Глава МЭА заявил, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис
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