https://ria.ru/20221026/krizis-1826994021.html

Глава МЭА заявил, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис

Глава МЭА заявил, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис - РИА Новости, 26.10.2022

Глава МЭА заявил, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис

Мировое сообщество переживает беспрецедентный энергетический кризис, заявил в среду глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:18

2022-10-26T17:18

2022-10-26T17:26

цены на нефть

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международное энергетическое агентство

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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Мировое сообщество переживает беспрецедентный энергетический кризис, заявил в среду глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол."Сегодня мы столкнулись с тем, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис. Причина этому очень проста – Россия, которая вторглась на Украину, была страной номер один в вопросе экспорта газа на мировые рынки", - сказал Бирол, выступая на международной министерской встрече МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.

https://ria.ru/20221025/energoresursy-1826600957.html

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