Санду обсудила с послом США в Кишиневе энергокризис в Молдавии
Президент Молдавии Санду обсудила с послом США Логсдоном энергокризис в стране
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 окт – РИА Новости. Вопросы энергетического кризиса в Молдавии обсудила глава республики Майя Санду и посол США в Кишиневе Кент Логсдон, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации молдавского президента.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. Во вторник на станции произошла аварийная ситуация, из-за которой образовался дефицит электроэнергии, более 100 МВт. Также власти Молдавии ввели режим жесткой экономии в связи с энергокризисом.
"Президент Майя Санду провела сегодня встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Кишиневе Кентом Логсдоном. Разговор был сосредоточен на двусторонней повестке дня и сложной ситуации, в которой в настоящее время находится республика. Собеседники говорили о беспрецедентном энергетическом кризисе, с которым приходится сталкиваться гражданам страны", - отметили в пресс-службе молдавского лидера.
На фоне энергетического кризиса в Молдавии проходят протесты оппозиции.
Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.