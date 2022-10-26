https://ria.ru/20221026/krizis-1826973406.html

Санду обсудила с послом США в Кишиневе энергокризис в Молдавии

Санду обсудила с послом США в Кишиневе энергокризис в Молдавии - РИА Новости, 26.10.2022

Санду обсудила с послом США в Кишиневе энергокризис в Молдавии

Вопросы энергетического кризиса в Молдавии обсудила глава республики Майя Санду и посол США в Кишиневе Кент Логсдон, сообщили в среду журналистам в пресс-службе РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:30

2022-10-26T16:30

2022-10-26T16:30

в мире

майя санду

вадим красносельский

молдавия

кишинев

сша

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КИШИНЕВ, 26 окт – РИА Новости. Вопросы энергетического кризиса в Молдавии обсудила глава республики Майя Санду и посол США в Кишиневе Кент Логсдон, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации молдавского президента.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. Во вторник на станции произошла аварийная ситуация, из-за которой образовался дефицит электроэнергии, более 100 МВт. Также власти Молдавии ввели режим жесткой экономии в связи с энергокризисом."Президент Майя Санду провела сегодня встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Кишиневе Кентом Логсдоном. Разговор был сосредоточен на двусторонней повестке дня и сложной ситуации, в которой в настоящее время находится республика. Собеседники говорили о беспрецедентном энергетическом кризисе, с которым приходится сталкиваться гражданам страны", - отметили в пресс-службе молдавского лидера.На фоне энергетического кризиса в Молдавии проходят протесты оппозиции.Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221026/dodon-1826835721.html

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молдавия

кишинев

сша

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в мире, майя санду, вадим красносельский, молдавия, кишинев, сша