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Nihon Keizai: попытки США помочь Европе добавят ей проблем - РИА Новости, 26.10.2022
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Nihon Keizai: попытки США помочь Европе добавят ей проблем
Nihon Keizai: попытки США помочь Европе добавят ей проблем - РИА Новости, 26.10.2022
Nihon Keizai: попытки США помочь Европе добавят ей проблем
Попытки США помочь ЕС справиться с энергокризисом и ростом инфляции приведут к проблемам в странах Европы, пишет японское издание Nihon Keizai. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:06
2022-10-26T13:49
цены на нефть
джо байден
европа
сша
америка
евросоюз
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Попытки США помочь ЕС справиться с энергокризисом и ростом инфляции приведут к проблемам в странах Европы, пишет японское издание Nihon Keizai.В статье отмечается, что Соединенные Штаты расширили экспорт энергоресурсов с целью восполнить поставки российской нефти, которой лишилась Европа. Однако, как утверждает газета, это привело к негативным последствиям — в самих США возник дефицит дизельного топлива, который только усугубил инфляцию. Из-за этого Белый дом может ограничить экспорт нефтепродуктов, что ударит и по экономике ЕС.Такая ситуация сложилась на фоне сразу нескольких отягчающих факторов, считает автор. В частности, большую роль сыграл переход на более дешевый дизель на фоне роста цен на газ. Не меньшее влияние оказало решение президента Джо Байдена восполнить дефицит сырой нефти, из-за чего стратегический резерв США истощился до минимума за 40 лет.Повлияли на положение дел и недавние забастовки французских нефтяников. Из-за этого в стране остановилось более 60 процентов нефтеперерабатывающих предприятий, что составляет десять процентов от мощностей Европы, говорится в статье.В результате по сравнению с прошлым годом цены на дизель, который в Европе и в меньшей степени в Америке используют для отопления, подскочили вдвое. Разрыв стоимости между ним и нефтью достиг рекордного уровня в 88 долларов.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221024/es-1826318314.html
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цены на нефть, джо байден, европа, сша, америка, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Джо Байден, Европа, США, Америка, Евросоюз, Санкции в отношении России
12:06 26.10.2022 (обновлено: 13:49 26.10.2022)
 
Nihon Keizai: попытки США помочь Европе добавят ей проблем

Nihon Keizai: попытки США помочь Европе и справиться с инфляцией добавят ЕС проблем

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Попытки США помочь ЕС справиться с энергокризисом и ростом инфляции приведут к проблемам в странах Европы, пишет японское издание Nihon Keizai.
В статье отмечается, что Соединенные Штаты расширили экспорт энергоресурсов с целью восполнить поставки российской нефти, которой лишилась Европа. Однако, как утверждает газета, это привело к негативным последствиям — в самих США возник дефицит дизельного топлива, который только усугубил инфляцию. Из-за этого Белый дом может ограничить экспорт нефтепродуктов, что ударит и по экономике ЕС.
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Такая ситуация сложилась на фоне сразу нескольких отягчающих факторов, считает автор. В частности, большую роль сыграл переход на более дешевый дизель на фоне роста цен на газ. Не меньшее влияние оказало решение президента Джо Байдена восполнить дефицит сырой нефти, из-за чего стратегический резерв США истощился до минимума за 40 лет.
Повлияли на положение дел и недавние забастовки французских нефтяников. Из-за этого в стране остановилось более 60 процентов нефтеперерабатывающих предприятий, что составляет десять процентов от мощностей Европы, говорится в статье.
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В результате по сравнению с прошлым годом цены на дизель, который в Европе и в меньшей степени в Америке используют для отопления, подскочили вдвое. Разрыв стоимости между ним и нефтью достиг рекордного уровня в 88 долларов.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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