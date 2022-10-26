https://ria.ru/20221026/kosmos-1827062606.html
Гонки вооружений в космосе еще можно избежать, убеждены в МИД
Гонки вооружений в космосе еще можно избежать, убеждены в МИД - РИА Новости, 26.10.2022
Гонки вооружений в космосе еще можно избежать, убеждены в МИД
Полномасштабной гонки вооружений в космосе еще можно избежать, точка невозврата не пройдена, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T23:32
2022-10-26T23:32
2022-10-26T23:58
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 26 окт - РИА Новости. Полномасштабной гонки вооружений в космосе еще можно избежать, точка невозврата не пройдена, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов."Убеждены, что на нынешнем этапе еще возможно не допустить запуска полномасштабной гонки вооружений в космосе. Точка невозврата пока не пройдена", - сказал Воронцов.Он подчеркнул, что Россия призывает Запад прекратить позиционировать космос как новую арену соперничества.По его словам, такие действия чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве."Призываем страны прекратить попытки позиционирования космического пространства в качестве новой арены соперничества и конфликтов государств", - отметил он.Воронцов заявил, что Россия внесла на рассмотрение Первого комитета ГА ООН проекты резолюций, направленных против размещения оружия в космосе."РФ вносит на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций Генассамблеи ООН "Неразмещение первыми оружия в космосе", "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" и "Дальнейшие практические шаги по противодействию гонки вооружений в космосе". Призываем все государства поддержать наши проекты и выступить их соавторами", - сказал Воронцов.РФ вносит эти проекты резолюций в Генассамблею каждый год. Затем в декабре ГА проводит по ним голосование.
https://ria.ru/20221026/informbezopasnost-1827004599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
23:32 26.10.2022 (обновлено: 23:58 26.10.2022)
Гонки вооружений в космосе еще можно избежать, убеждены в МИД
Дипломат Воронцов: гонки вооружений в космосе можно избежать, точка невозврата не пройдена
ООН, 26 окт - РИА Новости. Полномасштабной гонки вооружений в космосе еще можно избежать, точка невозврата не пройдена, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
"Убеждены, что на нынешнем этапе еще возможно не допустить запуска полномасштабной гонки вооружений в космосе. Точка невозврата пока не пройдена", - сказал Воронцов.
Он подчеркнул, что Россия призывает Запад прекратить позиционировать космос как новую арену соперничества.
"Серьезную угрозу представляет реализация государствами Запада во главе с США установок на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях обеспечения своего доминирования и превосходства", - сказал Воронцов.
По его словам, такие действия чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве.
"Призываем страны прекратить попытки позиционирования космического пространства в качестве новой арены соперничества и конфликтов государств", - отметил он.
Воронцов заявил, что Россия внесла на рассмотрение Первого комитета ГА ООН проекты резолюций, направленных против размещения оружия в космосе.
"РФ вносит на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций Генассамблеи ООН "Неразмещение первыми оружия в космосе", "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" и "Дальнейшие практические шаги по противодействию гонки вооружений в космосе". Призываем все государства поддержать наши проекты и выступить их соавторами", - сказал Воронцов.
РФ вносит эти проекты резолюций в Генассамблею каждый год. Затем в декабре ГА проводит по ним голосование.