https://ria.ru/20221026/kosmos-1827062606.html

Гонки вооружений в космосе еще можно избежать, убеждены в МИД

Гонки вооружений в космосе еще можно избежать, убеждены в МИД - РИА Новости, 26.10.2022

Гонки вооружений в космосе еще можно избежать, убеждены в МИД

Полномасштабной гонки вооружений в космосе еще можно избежать, точка невозврата не пройдена, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T23:32

2022-10-26T23:32

2022-10-26T23:58

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

ООН, 26 окт - РИА Новости. Полномасштабной гонки вооружений в космосе еще можно избежать, точка невозврата не пройдена, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов."Убеждены, что на нынешнем этапе еще возможно не допустить запуска полномасштабной гонки вооружений в космосе. Точка невозврата пока не пройдена", - сказал Воронцов.Он подчеркнул, что Россия призывает Запад прекратить позиционировать космос как новую арену соперничества.По его словам, такие действия чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве."Призываем страны прекратить попытки позиционирования космического пространства в качестве новой арены соперничества и конфликтов государств", - отметил он.Воронцов заявил, что Россия внесла на рассмотрение Первого комитета ГА ООН проекты резолюций, направленных против размещения оружия в космосе."РФ вносит на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций Генассамблеи ООН "Неразмещение первыми оружия в космосе", "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" и "Дальнейшие практические шаги по противодействию гонки вооружений в космосе". Призываем все государства поддержать наши проекты и выступить их соавторами", - сказал Воронцов.РФ вносит эти проекты резолюций в Генассамблею каждый год. Затем в декабре ГА проводит по ним голосование.

https://ria.ru/20221026/informbezopasnost-1827004599.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)