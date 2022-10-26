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В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/korrektirovschik-1826836714.html
В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ
В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ
Корректировщик украинских войск задержан в Херсонской области, передавал места нахождения военной техники, у него дома у него обнаружено оружие, сообщает... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:43
2022-10-26T10:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Корректировщик украинских войск задержан в Херсонской области, передавал места нахождения военной техники, у него дома у него обнаружено оружие, сообщает пресс-служба регионального управления МВД."Сотрудниками полиции в Чаплинском округе задержан корректировщик", - говорится в сообщении.Операция по задержанию 53-летнего жителя села Иваново проводилась совместно с Росгвардией. "Установлено, что сельчанин посредством мессенджеров передавал информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ своему родственнику, проходящему службу в ВСУ", - подчеркнули в полиции.Дома у задержанного обнаружено два ружья, патроны и порох. "Оружие изъято, проводится дальнейшая проверка с целью установления объема информации, переданной задержанным своим кураторам из военной разведки", - подчеркнули в полиции.
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херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
10:43 26.10.2022 (обновлено: 10:58 26.10.2022)
 
В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ

В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ, дома у него обнаружено оружие

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Корректировщик украинских войск задержан в Херсонской области, передавал места нахождения военной техники, у него дома у него обнаружено оружие, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"Сотрудниками полиции в Чаплинском округе задержан корректировщик", - говорится в сообщении.
Операция по задержанию 53-летнего жителя села Иваново проводилась совместно с Росгвардией. "Установлено, что сельчанин посредством мессенджеров передавал информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ своему родственнику, проходящему службу в ВСУ", - подчеркнули в полиции.
Дома у задержанного обнаружено два ружья, патроны и порох. "Оружие изъято, проводится дальнейшая проверка с целью установления объема информации, переданной задержанным своим кураторам из военной разведки", - подчеркнули в полиции.
Генерал-лейтенант Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
09:51Специальная военная операция на Украине
СМИ: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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