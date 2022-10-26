https://ria.ru/20221026/korrektirovschik-1826836714.html

В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ

В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022

В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ

Корректировщик украинских войск задержан в Херсонской области, передавал места нахождения военной техники, у него дома у него обнаружено оружие, сообщает... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:43

2022-10-26T10:43

2022-10-26T10:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Корректировщик украинских войск задержан в Херсонской области, передавал места нахождения военной техники, у него дома у него обнаружено оружие, сообщает пресс-служба регионального управления МВД."Сотрудниками полиции в Чаплинском округе задержан корректировщик", - говорится в сообщении.Операция по задержанию 53-летнего жителя села Иваново проводилась совместно с Росгвардией. "Установлено, что сельчанин посредством мессенджеров передавал информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ своему родственнику, проходящему службу в ВСУ", - подчеркнули в полиции.Дома у задержанного обнаружено два ружья, патроны и порох. "Оружие изъято, проводится дальнейшая проверка с целью установления объема информации, переданной задержанным своим кураторам из военной разведки", - подчеркнули в полиции.

https://ria.ru/20221026/surovikin-1826825945.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, россия, украина