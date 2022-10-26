В Белоруссии заявили, что США активно пытаются втянуть страну в конфликт
Госсекретарь СБ Вольфович: США пытаются втянуть Белоруссию в международный конфликт
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по проспекту Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. США всё активнее пытаются втянуть Белоруссию в международный конфликт, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович в ходе встречи с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.
Серия таких информационных встреч проводится руководителями силовых ведомств в различных регионах Белоруссии по поручению президента.
"В 2020 году была сильная попытка, которая сорвалась, втянуть Беларусь в эту череду событий и сомкнуть кольцо вокруг Российской Федерации, сжать до последнего. Все это не может не беспокоить. И сегодня вся военно-политическая обстановка, все больше проявляющиеся попытки американцев направлены на то, чтобы Беларусь втянуть в конфликт", - цитирует госсекретаря совбеза агентство Белта.
Вольфович отметил, что на это же была направлена и миграционная ситуация в прошлом году, и под видом ее регулирования создание военной напряженности, военной активности на территории Польши, Литвы. "Мигрантов нет, а напряженность осталась, крупные группировки остались, учения остались, заговорили о применении ядерного тактического оружия. Обстановка действительно сложная", - констатировал генерал.
Он отметил, что со стороны коллективного Запада во главе с США идет удушение РФ со всех сторон. "Это и тот очаг напряженности, который произошел в связи с выводом американских войск из Афганистана. Огромное количество вооружения, техники, боеприпасов брошено, оставлено на территории Афганистана. Это создание напряженности на таджикской границе в связи с этим. Давно тлеющий конфликт Армения - Азербайджан. Постоянные конфликты на киргизско-таджикской границе", - перечислил госсекретарь белорусского совбеза, добавив, что в начале года на территории Казахстана была попытка переворота и создания очага напряженности.
"Долгоиграющая цель, которая достигнута американцами, - создание напряженности на территории Украины с втягиванием Российской Федерации", - отметил Вольфович.