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Водительское удостоверение может остаться без штрих-кода - РИА Новости, 26.10.2022
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Водительское удостоверение может остаться без штрих-кода
Водительское удостоверение может остаться без штрих-кода - РИА Новости, 26.10.2022
Водительское удостоверение может остаться без штрих-кода
МВД России планирует убрать штрих-код из водительского удостоверения из-за его ненадобности, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:06
2022-10-26T11:06
общество
россия
авто
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. МВД России планирует убрать штрих-код из водительского удостоверения из-за его ненадобности, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов."При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации", - говорится в пояснительной записке.Согласно документу, приказ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.Штрих-код располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения. По информации из открытых источников, он помогает бороться с подделками.
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общество, россия, авто
Общество, Россия, Авто
11:06 26.10.2022
 
Водительское удостоверение может остаться без штрих-кода

МВД России планирует с 1 марта убрать штрих-код из водительского удостоверения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. МВД России планирует убрать штрих-код из водительского удостоверения из-за его ненадобности, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации", - говорится в пояснительной записке.
Согласно документу, приказ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.
Штрих-код располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения. По информации из открытых источников, он помогает бороться с подделками.
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