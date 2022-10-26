https://ria.ru/20221026/kod-1826843549.html

Водительское удостоверение может остаться без штрих-кода

Водительское удостоверение может остаться без штрих-кода - РИА Новости, 26.10.2022

Водительское удостоверение может остаться без штрих-кода

МВД России планирует убрать штрих-код из водительского удостоверения из-за его ненадобности, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:06

2022-10-26T11:06

2022-10-26T11:06

общество

россия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:200:2500:1606_1920x0_80_0_0_1b9e159ecfa5945248b35a3d5595dec2.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. МВД России планирует убрать штрих-код из водительского удостоверения из-за его ненадобности, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов."При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации", - говорится в пояснительной записке.Согласно документу, приказ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.Штрих-код располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения. По информации из открытых источников, он помогает бороться с подделками.

https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, авто