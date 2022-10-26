https://ria.ru/20221026/kitay-1826955165.html

Использование ингаляционной вакцины от СOVID-19 началось в Шанхае

Использование ингаляционной вакцины от СOVID-19 началось в Шанхае - РИА Новости, 26.10.2022

Использование ингаляционной вакцины от СOVID-19 началось в Шанхае

В среду в Шанахе, расположенном на востоке Китая, началось применение ингаляционной (вдыхаемой) вакцины от СOVID-19 в качестве бустера, сообщает китайский... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:07

2022-10-26T16:07

2022-10-26T16:08

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ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. В среду в Шанахе, расположенном на востоке Китая, началось применение ингаляционной (вдыхаемой) вакцины от СOVID-19 в качестве бустера, сообщает китайский новостной портал "Чжунго синьвэнь ван".В начале сентября власти Китая одобрили применение в качестве бустера ингаляционной вакцины от СOVID-19, разработанной китайской компанией CanSino Biologics. Торговое название вакцины - Convidecia Air. Вакцина вводится ингаляционно при помощи небулайзера. По словам компании, для формирования иммунной защиты достаточного одного вдоха препарата.Как отмечает портал, вакцинация ингаляционной вакциной началась 26 октября в одной из больниц в городском районе Чаннин."Я чувствую, что вдыхаю обычный воздух, запаха нет, весь процесс кажется очень простым", - приводит портал слова господина Ли, одного из первых людей, получивших дозу вакцины.

https://ria.ru/20221026/kitay-1826925988.html

китай

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, коронавирус covid-19, шанхай