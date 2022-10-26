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Использование ингаляционной вакцины от СOVID-19 началось в Шанхае - РИА Новости, 26.10.2022
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Использование ингаляционной вакцины от СOVID-19 началось в Шанхае
Использование ингаляционной вакцины от СOVID-19 началось в Шанхае - РИА Новости, 26.10.2022
Использование ингаляционной вакцины от СOVID-19 началось в Шанхае
В среду в Шанахе, расположенном на востоке Китая, началось применение ингаляционной (вдыхаемой) вакцины от СOVID-19 в качестве бустера, сообщает китайский... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:07
2022-10-26T16:08
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
шанхай
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ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. В среду в Шанахе, расположенном на востоке Китая, началось применение ингаляционной (вдыхаемой) вакцины от СOVID-19 в качестве бустера, сообщает китайский новостной портал "Чжунго синьвэнь ван".В начале сентября власти Китая одобрили применение в качестве бустера ингаляционной вакцины от СOVID-19, разработанной китайской компанией CanSino Biologics. Торговое название вакцины - Convidecia Air. Вакцина вводится ингаляционно при помощи небулайзера. По словам компании, для формирования иммунной защиты достаточного одного вдоха препарата.Как отмечает портал, вакцинация ингаляционной вакциной началась 26 октября в одной из больниц в городском районе Чаннин."Я чувствую, что вдыхаю обычный воздух, запаха нет, весь процесс кажется очень простым", - приводит портал слова господина Ли, одного из первых людей, получивших дозу вакцины.
https://ria.ru/20221026/kitay-1826925988.html
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китай, коронавирус covid-19, шанхай
Россия-Китай: Главное, Китай, Коронавирус COVID-19, Шанхай
16:07 26.10.2022 (обновлено: 16:08 26.10.2022)
 

Использование ингаляционной вакцины от СOVID-19 началось в Шанхае

© AFP 2022 / Hector RetamalМедицинский работник в районе Цзинъань в Шанхае
Медицинский работник в районе Цзинъань в Шанхае - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. В среду в Шанахе, расположенном на востоке Китая, началось применение ингаляционной (вдыхаемой) вакцины от СOVID-19 в качестве бустера, сообщает китайский новостной портал "Чжунго синьвэнь ван".
В начале сентября власти Китая одобрили применение в качестве бустера ингаляционной вакцины от СOVID-19, разработанной китайской компанией CanSino Biologics. Торговое название вакцины - Convidecia Air. Вакцина вводится ингаляционно при помощи небулайзера. По словам компании, для формирования иммунной защиты достаточного одного вдоха препарата.
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Как отмечает портал, вакцинация ингаляционной вакциной началась 26 октября в одной из больниц в городском районе Чаннин.
"Я чувствую, что вдыхаю обычный воздух, запаха нет, весь процесс кажется очень простым", - приводит портал слова господина Ли, одного из первых людей, получивших дозу вакцины.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКоронавирус COVID-19Шанхай
 
 
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