https://ria.ru/20221026/kitay-1826925988.html

Китай опубликовал новый пакет мер по привлечению инокапитала

Китай опубликовал новый пакет мер по привлечению инокапитала - РИА Новости, 26.10.2022

Китай опубликовал новый пакет мер по привлечению инокапитала

Китай опубликовал новый пакет из 15 мер по привлечению инокапитала. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:33

2022-10-26T14:33

2022-10-26T14:33

россия-китай: главное

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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай опубликовал новый пакет из 15 мер по привлечению инокапитала.В профильном документе Госкомитета КНР по делам реформ и развития отмечается, что проповедуемая официальным Пекином политика открытости "должна выливаться в конкретные, осязаемые проекты с участием иностранного капитала".Среди наиболее заметных мер по привлечению инокапитала – разрешение зарубежным компаниям размещать акции на китайских фондовых биржах, упрощение процедур въезда в Китай управленческого персонала зарубежных компаний и высококлассных специалистов на фоне сохраняющихся ограничений мобильности в целях борьбы с COVID-19.Власти обозначили, что готовы привлекать иностранные инвестиции, прежде всего в производственный сектор. Среди наиболее перспективных отраслей обозначены производство полупроводников, природоохранная деятельность, медицина и химическая промышленность.По официальной статистике, в январе-августе объем освоенных КНР иноинвестиций вырос на 16,4% в годовом исчислении – до 164 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221026/kitay-1826895371.html

китай

пекин

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, пекин, коронавирус covid-19