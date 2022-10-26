https://ria.ru/20221026/kitay-1826925988.html
Китай опубликовал новый пакет мер по привлечению инокапитала
Китай опубликовал новый пакет мер по привлечению инокапитала - РИА Новости, 26.10.2022
Китай опубликовал новый пакет мер по привлечению инокапитала
Китай опубликовал новый пакет из 15 мер по привлечению инокапитала. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:33
2022-10-26T14:33
2022-10-26T14:33
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай опубликовал новый пакет из 15 мер по привлечению инокапитала.В профильном документе Госкомитета КНР по делам реформ и развития отмечается, что проповедуемая официальным Пекином политика открытости "должна выливаться в конкретные, осязаемые проекты с участием иностранного капитала".Среди наиболее заметных мер по привлечению инокапитала – разрешение зарубежным компаниям размещать акции на китайских фондовых биржах, упрощение процедур въезда в Китай управленческого персонала зарубежных компаний и высококлассных специалистов на фоне сохраняющихся ограничений мобильности в целях борьбы с COVID-19.Власти обозначили, что готовы привлекать иностранные инвестиции, прежде всего в производственный сектор. Среди наиболее перспективных отраслей обозначены производство полупроводников, природоохранная деятельность, медицина и химическая промышленность.По официальной статистике, в январе-августе объем освоенных КНР иноинвестиций вырос на 16,4% в годовом исчислении – до 164 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20221026/kitay-1826895371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Пекин, Коронавирус COVID-19
МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай опубликовал новый пакет из 15 мер по привлечению инокапитала.
В профильном документе Госкомитета КНР по делам реформ и развития отмечается, что проповедуемая официальным Пекином
политика открытости "должна выливаться в конкретные, осязаемые проекты с участием иностранного капитала".
Среди наиболее заметных мер по привлечению инокапитала – разрешение зарубежным компаниям размещать акции на китайских фондовых биржах, упрощение процедур въезда в Китай управленческого персонала зарубежных компаний и высококлассных специалистов на фоне сохраняющихся ограничений мобильности в целях борьбы с COVID-19.
Власти обозначили, что готовы привлекать иностранные инвестиции, прежде всего в производственный сектор. Среди наиболее перспективных отраслей обозначены производство полупроводников, природоохранная деятельность, медицина и химическая промышленность.
По официальной статистике, в январе-августе объем освоенных КНР иноинвестиций вырос на 16,4% в годовом исчислении – до 164 миллиардов долларов.