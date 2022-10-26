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"Яндекс" представил первый умный телевизор, произведенный в Китае - РИА Новости, 26.10.2022
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"Яндекс" представил первый умный телевизор, произведенный в Китае
"Яндекс" представил первый умный телевизор, произведенный в Китае - РИА Новости, 26.10.2022
"Яндекс" представил первый умный телевизор, произведенный в Китае
Компания "Яндекс" представила телевизор с разрешением 4К Ultra HD и поддержкой голосового ассистента "Алиса", пишет МК. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:22
2022-10-26T14:22
россия-китай: главное
китай
россия
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания "Яндекс" представила телевизор с разрешением 4К Ultra HD и поддержкой голосового ассистента "Алиса", пишет МК.Как сообщается, первая партия телевизоров была произведена в Китае, в дальнейшем производство планируется локализовать в России.Устройство предоставляет пользователям доступ к фильмам и сериалам различных онлайн-кинотеатров, а также видеозаписям из Интернета и трансляциям телеканалов.
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китай, россия
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия
14:22 26.10.2022
 

"Яндекс" представил первый умный телевизор, произведенный в Китае

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания "Яндекс" представила телевизор с разрешением 4К Ultra HD и поддержкой голосового ассистента "Алиса", пишет МК.
Как сообщается, первая партия телевизоров была произведена в Китае, в дальнейшем производство планируется локализовать в России.
Электромобиль XEV Yoyo, напечатанный на 3D-принтере - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
13:13Россия-Китай: Главное
В Россию из Китая едут напечатанные на 3D-принтере электромобили
Устройство предоставляет пользователям доступ к фильмам и сериалам различных онлайн-кинотеатров, а также видеозаписям из Интернета и трансляциям телеканалов.
 
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