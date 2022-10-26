https://ria.ru/20221026/kitay-1826922129.html

"Яндекс" представил первый умный телевизор, произведенный в Китае

"Яндекс" представил первый умный телевизор, произведенный в Китае - РИА Новости, 26.10.2022

"Яндекс" представил первый умный телевизор, произведенный в Китае

Компания "Яндекс" представила телевизор с разрешением 4К Ultra HD и поддержкой голосового ассистента "Алиса", пишет МК. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:22

2022-10-26T14:22

2022-10-26T14:22

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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания "Яндекс" представила телевизор с разрешением 4К Ultra HD и поддержкой голосового ассистента "Алиса", пишет МК.Как сообщается, первая партия телевизоров была произведена в Китае, в дальнейшем производство планируется локализовать в России.Устройство предоставляет пользователям доступ к фильмам и сериалам различных онлайн-кинотеатров, а также видеозаписям из Интернета и трансляциям телеканалов.

https://ria.ru/20221026/kitay-1826889928.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

китай, россия