https://ria.ru/20221026/kitay-1826889928.html

В Россию из Китая едут напечатанные на 3D-принтере электромобили

В Россию из Китая едут напечатанные на 3D-принтере электромобили - РИА Новости, 26.10.2022

В Россию из Китая едут напечатанные на 3D-принтере электромобили

В России сертифицировали маленький электромобиль китайского производства под названием названием XEV YOYO, автомобили не собирают, а печатают на 3D-принтере... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:13

2022-10-26T13:13

2022-10-26T13:13

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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В России сертифицировали маленький электромобиль китайского производства под названием названием XEV YOYO, автомобили не собирают, а печатают на 3D-принтере пишет портал Ixbt.com.Компания XEV была основана бывшим президентом JAC Italy Design Center Лоу Тиком. В Китае расположился исследовательский центр компании, а также завод, где автомобили действительно печатаются на высокотехнологичных 3D-принтерах.Первые XEV YOYO вышли в 2018 году, а в прошлом году модель появилась на европейском рынке по цене 13,9 тысячи евро. Ее размеры составили 2495 х 1500 х 1555 мм с колесной базой 1680 мм. Внутри помещаются два пассажира, также есть 180 литров багажного пространства.На задней оси расположен электромотор с пиковой мощностью в 20 л.с., максимальная скорость составляет 80 километров в час, а дальность хода достигает 150 километров, благодаря трем аккумуляторам с совокупной емкостью в 10,3 кВт∙ч, которые являются сменными.

https://ria.ru/20221025/kitay-1826715197.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, технологии