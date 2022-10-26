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В Россию из Китая едут напечатанные на 3D-принтере электромобили - РИА Новости, 26.10.2022
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В Россию из Китая едут напечатанные на 3D-принтере электромобили
В Россию из Китая едут напечатанные на 3D-принтере электромобили - РИА Новости, 26.10.2022
В Россию из Китая едут напечатанные на 3D-принтере электромобили
В России сертифицировали маленький электромобиль китайского производства под названием названием XEV YOYO, автомобили не собирают, а печатают на 3D-принтере... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:13
2022-10-26T13:13
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китай
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В России сертифицировали маленький электромобиль китайского производства под названием названием XEV YOYO, автомобили не собирают, а печатают на 3D-принтере пишет портал Ixbt.com.Компания XEV была основана бывшим президентом JAC Italy Design Center Лоу Тиком. В Китае расположился исследовательский центр компании, а также завод, где автомобили действительно печатаются на высокотехнологичных 3D-принтерах.Первые XEV YOYO вышли в 2018 году, а в прошлом году модель появилась на европейском рынке по цене 13,9 тысячи евро. Ее размеры составили 2495 х 1500 х 1555 мм с колесной базой 1680 мм. Внутри помещаются два пассажира, также есть 180 литров багажного пространства.На задней оси расположен электромотор с пиковой мощностью в 20 л.с., максимальная скорость составляет 80 километров в час, а дальность хода достигает 150 километров, благодаря трем аккумуляторам с совокупной емкостью в 10,3 кВт∙ч, которые являются сменными.
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россия, китай, технологии
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Технологии
13:13 26.10.2022
 

В Россию из Китая едут напечатанные на 3D-принтере электромобили

© AFP 2022 / Tobias SchwarzЭлектромобиль XEV Yoyo, напечатанный на 3D-принтере
Электромобиль XEV Yoyo, напечатанный на 3D-принтере - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / Tobias Schwarz
Электромобиль XEV Yoyo, напечатанный на 3D-принтере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В России сертифицировали маленький электромобиль китайского производства под названием названием XEV YOYO, автомобили не собирают, а печатают на 3D-принтере пишет портал Ixbt.com.
Компания XEV была основана бывшим президентом JAC Italy Design Center Лоу Тиком. В Китае расположился исследовательский центр компании, а также завод, где автомобили действительно печатаются на высокотехнологичных 3D-принтерах.
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Первые XEV YOYO вышли в 2018 году, а в прошлом году модель появилась на европейском рынке по цене 13,9 тысячи евро. Ее размеры составили 2495 х 1500 х 1555 мм с колесной базой 1680 мм. Внутри помещаются два пассажира, также есть 180 литров багажного пространства.
На задней оси расположен электромотор с пиковой мощностью в 20 л.с., максимальная скорость составляет 80 километров в час, а дальность хода достигает 150 километров, благодаря трем аккумуляторам с совокупной емкостью в 10,3 кВт∙ч, которые являются сменными.
 
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