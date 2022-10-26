https://ria.ru/20221026/kherson-1826995775.html

Стремоусов опроверг слова Киева о накоплении сил для наступления на Херсон

Стремоусов опроверг слова Киева о накоплении сил для наступления на Херсон - РИА Новости, 26.10.2022

Стремоусов опроверг слова Киева о накоплении сил для наступления на Херсон

Утверждения Киева о накоплении 60 тысяч человек для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс, заявил в своем Telegram-канале замглавы администрации... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:21

2022-10-26T17:21

2022-10-26T18:30

киев

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Утверждения Киева о накоплении 60 тысяч человек для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс, заявил в своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, российские военные уверенно готовятся дать отпор врагу и все больше людей вступают в добровольческие вооруженные отряды в Херсоне.О непрекращающихся украинских атаках малыми группами в регионе сообщается все чаще в последнее время. Пока все попытки ВСУ продвинуться безуспешны.Накануне Минобороны России рассказало, что только за сутки при отражении украинских атак, проводившихся силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское, противник потерял до 130 военных, три танка и девять бронемашин.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов