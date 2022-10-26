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Останки князя Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона - РИА Новости, 26.10.2022
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Останки князя Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона
Останки князя Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона - РИА Новости, 26.10.2022
Останки князя Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона
Останки князя Григория Потемкина из Свято-Екатерининского храма Херсона и памятник ему, а также памятники Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:08
2022-10-26T16:22
григорий потемкин
херсон
херсонская область
федор ушаков
василий маргелов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Останки князя Григория Потемкина из Свято-Екатерининского храма Херсона и памятник ему, а также памятники Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию Маргелову вывезены на левый берег Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Мы перевезли памятник Ушакову. Мы перевезли на левый берег останки светлейшего князя Потемкина из Свято-Екатерининского храма и сам памятник. А также (памятники) Суворову и Маргелову", - сказал Сальдо в эфире канала "Крым 24".Ранее власти области сообщили о вывозе памятников Суворову и Ушакову из Херсона, объяснив это тем, что они могут стать целями для уничтожения украинскими войсками. Власти пообещали после вернуть их на место.
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григорий потемкин, херсон, херсонская область , федор ушаков, василий маргелов
Григорий Потемкин, Херсон, Херсонская область , Федор Ушаков, Василий Маргелов
16:08 26.10.2022 (обновлено: 16:22 26.10.2022)
 
Останки князя Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона

Врио губернатора Сальдо: останки князя Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Останки князя Григория Потемкина из Свято-Екатерининского храма Херсона и памятник ему, а также памятники Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию Маргелову вывезены на левый берег Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Мы перевезли памятник Ушакову. Мы перевезли на левый берег останки светлейшего князя Потемкина из Свято-Екатерининского храма и сам памятник. А также (памятники) Суворову и Маргелову", - сказал Сальдо в эфире канала "Крым 24".
Ранее власти области сообщили о вывозе памятников Суворову и Ушакову из Херсона, объяснив это тем, что они могут стать целями для уничтожения украинскими войсками. Власти пообещали после вернуть их на место.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Григорий ПотемкинХерсонХерсонская областьФедор УшаковВасилий Маргелов
 
 
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