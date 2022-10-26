https://ria.ru/20221026/kherson-1826963935.html

Останки князя Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона

Останки князя Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона - РИА Новости, 26.10.2022

Останки князя Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона

Останки князя Григория Потемкина из Свято-Екатерининского храма Херсона и памятник ему, а также памятники Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:08

2022-10-26T16:08

2022-10-26T16:22

григорий потемкин

херсон

херсонская область

федор ушаков

василий маргелов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Останки князя Григория Потемкина из Свято-Екатерининского храма Херсона и памятник ему, а также памятники Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию Маргелову вывезены на левый берег Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Мы перевезли памятник Ушакову. Мы перевезли на левый берег останки светлейшего князя Потемкина из Свято-Екатерининского храма и сам памятник. А также (памятники) Суворову и Маргелову", - сказал Сальдо в эфире канала "Крым 24".Ранее власти области сообщили о вывозе памятников Суворову и Ушакову из Херсона, объяснив это тем, что они могут стать целями для уничтожения украинскими войсками. Власти пообещали после вернуть их на место.

https://ria.ru/20221025/pamyatnik-1826783327.html

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

григорий потемкин, херсон, херсонская область , федор ушаков, василий маргелов