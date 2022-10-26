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Херсонские власти заявили о выезде с правобережья более 70 тысяч человек - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/kherson-1826948182.html
Херсонские власти заявили о выезде с правобережья более 70 тысяч человек
Херсонские власти заявили о выезде с правобережья более 70 тысяч человек - РИА Новости, 26.10.2022
Херсонские власти заявили о выезде с правобережья более 70 тысяч человек
Более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:25
2022-10-26T15:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
общество
владимир сальдо
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Я уверен, что выехало более 70 тысяч за те несколько дней, за неделю, как стала организована переправа", - сказал он в эфире канала "Крым 24". Сальдо добавил, что порядка 40 тысяч человек обратились в колл-центр с просьбой помочь им переправиться на левый берег.Ранее врио губернатора Херсонской области заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
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херсонская область , общество, владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Общество, Владимир Сальдо, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:25 26.10.2022 (обновлено: 15:33 26.10.2022)
 
Херсонские власти заявили о выезде с правобережья более 70 тысяч человек

Сальдо: более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Мария МарикянЭвакуация с правобережья Днепра в Херсонской области
Эвакуация с правобережья Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Эвакуация с правобережья Днепра в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Я уверен, что выехало более 70 тысяч за те несколько дней, за неделю, как стала организована переправа", - сказал он в эфире канала "Крым 24". Сальдо добавил, что порядка 40 тысяч человек обратились в колл-центр с просьбой помочь им переправиться на левый берег.
Ранее врио губернатора Херсонской области заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий.
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