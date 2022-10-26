https://ria.ru/20221026/kherson-1826948182.html

Херсонские власти заявили о выезде с правобережья более 70 тысяч человек

Херсонские власти заявили о выезде с правобережья более 70 тысяч человек - РИА Новости, 26.10.2022

Херсонские власти заявили о выезде с правобережья более 70 тысяч человек

Более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:25

2022-10-26T15:25

2022-10-26T15:33

специальная военная операция на украине

херсонская область

общество

владимир сальдо

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Я уверен, что выехало более 70 тысяч за те несколько дней, за неделю, как стала организована переправа", - сказал он в эфире канала "Крым 24". Сальдо добавил, что порядка 40 тысяч человек обратились в колл-центр с просьбой помочь им переправиться на левый берег.Ранее врио губернатора Херсонской области заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

херсонская область

россия

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Кирилл Волков

херсонская область , общество, владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр