https://ria.ru/20221026/kherson-1826943158.html

Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье

Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье - РИА Новости, 26.10.2022

Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье

Запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки, заявил врио... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:14

2022-10-26T15:14

2022-10-26T15:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ограничение на въезд на правобережную часть в Херсонской области было введено 19 октября на неделю, сообщил ранее врио губернатора."Запрет действует и будет продлен. Пока будет действовать до выходных, а там посмотрим", - сказал Сальдо в эфире канала "Крым 24". Ограничение на въезд в правобережную часть Херсонской области вводится для того, чтобы не мешать выезду населения, отметил он.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , безопасность, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр