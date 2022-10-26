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Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/kherson-1826943158.html
Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье
Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье - РИА Новости, 26.10.2022
Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье
Запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки, заявил врио... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:14
2022-10-26T15:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ограничение на въезд на правобережную часть в Херсонской области было введено 19 октября на неделю, сообщил ранее врио губернатора."Запрет действует и будет продлен. Пока будет действовать до выходных, а там посмотрим", - сказал Сальдо в эфире канала "Крым 24". Ограничение на въезд в правобережную часть Херсонской области вводится для того, чтобы не мешать выезду населения, отметил он.
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херсонская область , безопасность, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:14 26.10.2022 (обновлено: 15:19 26.10.2022)
 
Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье

Сальдо не исключил, что запрет на въезд на правобережье, действующий до выходных, продлят

© РИА Новости / Мария МарикянЖители Херсона эвакуируются на катере по Днепру
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ограничение на въезд на правобережную часть в Херсонской области было введено 19 октября на неделю, сообщил ранее врио губернатора.
"Запрет действует и будет продлен. Пока будет действовать до выходных, а там посмотрим", - сказал Сальдо в эфире канала "Крым 24". Ограничение на въезд в правобережную часть Херсонской области вводится для того, чтобы не мешать выезду населения, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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