https://ria.ru/20221026/kherson-1826943158.html
Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье
Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье - РИА Новости, 26.10.2022
Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье
Запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки, заявил врио... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:14
2022-10-26T15:14
2022-10-26T15:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ограничение на въезд на правобережную часть в Херсонской области было введено 19 октября на неделю, сообщил ранее врио губернатора."Запрет действует и будет продлен. Пока будет действовать до выходных, а там посмотрим", - сказал Сальдо в эфире канала "Крым 24". Ограничение на въезд в правобережную часть Херсонской области вводится для того, чтобы не мешать выезду населения, отметил он.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , безопасность, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:14 26.10.2022 (обновлено: 15:19 26.10.2022)
Херсонские власти допустили продление запрета на въезд на правобережье
Сальдо не исключил, что запрет на въезд на правобережье, действующий до выходных, продлят
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ограничение на въезд на правобережную часть в Херсонской области было введено 19 октября на неделю, сообщил ранее врио губернатора.
"Запрет действует и будет продлен. Пока будет действовать до выходных, а там посмотрим", - сказал Сальдо в эфире канала "Крым 24". Ограничение на въезд в правобережную часть Херсонской области вводится для того, чтобы не мешать выезду населения, отметил он.