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Диверсанты напали на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/kherson-1826904138.html
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 26.10.2022
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне
Диверсанты напали на Днепровское РОВД в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:39
2022-10-26T15:28
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
херсонская область
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ХЕРСОН, 26 окт — РИА Новости. Диверсанты напали на Днепровское РОВД в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Сейчас боевиков пытаются блокировать и задержать.Накануне утром в Мелитополе неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа". Пострадали 12 человек, шесть из них в тяжелом состоянии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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херсон, происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Происшествия, Херсонская область
13:39 26.10.2022 (обновлено: 15:28 26.10.2022)
 
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне

Экстренные службы сообщили о нападении диверсантов на Днепровское РОВД в Херсоне

© РИА НовостиАвтомобиль полиции в Херсоне
Автомобиль полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости
Автомобиль полиции в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 26 окт — РИА Новости. Диверсанты напали на Днепровское РОВД в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"Около 13 часов была предпринята попытка нападения на Днепровское РОВД города Херсон с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ", — сообщил он.

Сейчас боевиков пытаются блокировать и задержать.
Накануне утром в Мелитополе неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа". Пострадали 12 человек, шесть из них в тяжелом состоянии.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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