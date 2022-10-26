https://ria.ru/20221026/kherson-1826904138.html
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 26.10.2022
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне
Диверсанты напали на Днепровское РОВД в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:39
2022-10-26T13:39
2022-10-26T15:28
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
херсонская область
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ХЕРСОН, 26 окт — РИА Новости. Диверсанты напали на Днепровское РОВД в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Сейчас боевиков пытаются блокировать и задержать.Накануне утром в Мелитополе неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа". Пострадали 12 человек, шесть из них в тяжелом состоянии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсон, происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Происшествия, Херсонская область
13:39 26.10.2022 (обновлено: 15:28 26.10.2022)
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне
Экстренные службы сообщили о нападении диверсантов на Днепровское РОВД в Херсоне