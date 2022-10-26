https://ria.ru/20221026/kherson-1826904138.html

Диверсанты напали на РОВД в Херсоне

Диверсанты напали на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 26.10.2022

Диверсанты напали на РОВД в Херсоне

Диверсанты напали на Днепровское РОВД в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:39

2022-10-26T13:39

2022-10-26T15:28

специальная военная операция на украине

херсон

происшествия

херсонская область

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ХЕРСОН, 26 окт — РИА Новости. Диверсанты напали на Днепровское РОВД в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Сейчас боевиков пытаются блокировать и задержать.Накануне утром в Мелитополе неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа". Пострадали 12 человек, шесть из них в тяжелом состоянии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221026/kherson-1826901147.html

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсон, происшествия, херсонская область